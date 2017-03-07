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mfd.ruАналитикаКомментарии7 марта 2017 г.ИФК «Солид»: В предпраздничный день активность ...
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09:23

ИФК «Солид»: В предпраздничный день активность инвесторов может снизиться

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $56 в ожидании публикации данных нефтяной статистики. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2045-2050 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов в предпраздничный день.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.33% при оборотах примерно на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало снижение котировок акций горнодобывающих компаний BHP Billiton (-1.9%), Rio Tinto (-2.1%), Glencore (-3.5%) и банков Barclays (-1.9%), Lloyds Banking Group (-1.3%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение в цене акций Standard Life (+5.7%), заявившей о слиянии с Aberdeen Asset Management, результатом чего станет создание крупнейшей в Великобритании компании, занимающейся страхованием и управлением активами. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник снизился на 0.4% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банка Societe Generale (-2%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-1.8%). Немецкий индикатор DAX (-0.57%) продемонстрировал снижение в контексте отмечавшегося падения котировок акций Deutsche Bank (-7.9%), объявившего о планах докапитализации на сумму €8 млрд.

Фондовый рынок США в понедельник понес небольшие потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.24%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение акций страховщика Travelers (-1.5%) и авиакосмической корпорации Boeing (-0.7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0.37% на фоне понижения котировок акций Incyte (-1.8%), Biomarin (-2.2%), Mylan (-2.5%), Autodesk (-2.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.33%) тоже показал отрицательную динамику при оборотах торгов примерно на 15% ниже среднемесячных, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (-0.7%).

Рынок акций РФ в понедельник не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.46% в основном из-за снижения в цене обыкновенных акций Сбербанка (-1.5%), Мосбиржи (-4%) и Роснефти (-1.3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.2%) прибавил благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Сбербанка по РСБУ за февраль.

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