ИК "Финам": Рост запасов и производства в Штатах давит на нефтяные цены

Мировые цены на нефть за рассматриваемый снижались под влиянием роста запасов и производства нефти в США. Цены на сорт WTI опускались до уровня $52,54, цены на сорт Brentдостигали уровня $55,01. Однако в целом консолидационный диапазон $50-55 по нефти WTI, и $53-58 по нефти Brent пока сохраняется. Спред между сортами нефти по состоянию на 2 марта 2017 г. составил $2,5, отношение спреда к цене сорта WTI – 4,7%. По оценке «Рейтер», сокращение добычи стран ОПЕК в феврале 2017 г. составило около 30 тыс. бар. в сутки, а общее предложение нефти странами ОПЕК упало до 32,19 млн бар. в сутки. Этот уровень соответствует выполнению пакта об ограничении добычи на 94%. Основной прирост добычи произошел в Нигерии, Иране, Анголе, Венесуэле. Саудовская Аравия снизила добычу нефти в феврале 2017 г. на 0,5% в месячном выражении до 9,80 млн бар. нефти в сутки. С учетом остальных стран-участниц пакта о сокращении добычи, его соблюдение составило 86%. Страны, не входящие в ОПЕК, сократили добычу нефти к февралю на 558 тыс. бар. в сутки, при этом Россия за февраль сократила добычу примерно на 124 тыс. бар. в сутки. Очередная встреча стран ОПЕК состоится 25 мая 2017 г., в ходе которой может быть принято решение о продлении пакта.

Однако многие регионы, которые не имели возможности продавать рентабельно нефть при низком уровне цен, начали активно наращивать добычу и экспорт. К примеру, экспорт бразильской нефти на мировой рынок в феврале 2017 г. установил новый рекордный уровень, увеличившись до 6,23 млн тонн, что на 94% выше прошлогоднего показателя. Резкий рост добычи стал возможен наращиванию роста шельфовой добычи, а также продолжению разработки подсолевых месторождений компании Petrobras. По данным МЭА, добыча нефти в Бразилии в 2017 г. вырастет до 2,84 млн бар. в сутки. Поставки нефти из Бразилии производятся на восточное побережье США, в Азию и Испанию. Тем не менее, банк Goldman Sachs ожидает продолжения снижения мирового уровня запасов нефти, несмотря на временный рост запасов нефти в США. Сокращение запасов нефти в 2017 г. может составить 1,5 млн бар. в сутки, что полностью компенсирует прирост добычи нефти в США. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 24 февраля 2017 г. выросли на 0,3% и составили 2044,3 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 1,5% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина снизились на 0,5%, запасы дистиллятов снизились на 0,9%. По состоянию на 24 февраля 2017 г. запасы нефти в Cushing составляли 63,5 млн бар. против 63,0 млн бар. на позапрошлой неделе и 66,3 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменились и составляют 695,1 млн бар. Минэнерго США заявило о намерении продать 10 млн бар. в конце февраля 2017 г., но статистика пока не отражает этих операций. Добыча нефти в США выросла до 9 млн бар. в сутки по данным Минэнерго США. Наибольший прирост добычи наблюдался на шельфовой зоне Мексиканского залива и на Аляске, хотя сланцевые месторождения также показали прирост производства. По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 24 февраля 2017 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 5 единиц к предыдущей неделе и составило 602 единицу против 400 единиц на эту же дату 2016 года. По оценке Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в марте 2017 г. составит 4,87 млн бар. в сутки, что на 79 тыс. бар. в сутки выше, чем в феврале. По данным Минэнерго США, в январе 2017 г. было пробурено 760 скважин в сланцевых бассейнах США. По уточненным данным GAC, импорт нефти в Китай в январе 2017 г. составил 34,03 млн тонн, что на 6,5% ниже, чем в декабре 2016 г. и на 27,5% выше, чем в январе 2016 года. Основные поставки производились из Саудовской Аравии (5,029 млн тонн при средней стоимости 392,54$/тонна). Поставки из России находились на третьем месте и составили 4,595 млн тонн при средней стоимости 398,93$/тонна. Экспорт бензина из Китая в январе 2017 г. вырос на 1,3% в годовом выражении до 599,4 тыс. тонн, экспорт дизеля вырос на 32,5% до 965 тыс. тонн. Основные поставки производились в Сингапур. Коммерческие запасы нефтепродуктов в Китае на конец января 2017 г. выросли на 10% к концу декабря 2016 г. до 17,9 млн тонн, т.к. переработка нефти на НПЗ оставалась высокой. Запасы сырой нефти выросли на 1,6% до 29,8 млн тонн.

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