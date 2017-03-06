Банк "Глобэкс": в преддверии заседания Федрезерва золото будет дешеветь На прошлой неделе мировые финансовые рынки бурно реагировали на высказывания глав региональных отделений ФРС США о скором увеличении процентной ставки. Так, утром в понедельник вероятность её увеличения до 1% составляет 96% на заседании в марте (15 марта) против 80% на прошлой неделе. Поэтому произошло укрепление доллара к евро с отметки 1,06 до чуть ниже 1,05 долларов за 1 евро в течение прошлой недели. Укрепление доллара привело к снижению стоимости золота на 2,8% до $1223 за тр.унцию. Однако пятничные заявления главы ФРС Джанет Йеллен о нейтральной реальной процентной ставке (ставка по федеральным фондам минус расходы населения г/г; 0,66-1,7=-1,04%) ослабили доллар. По методике ФРС её значение остается отрицательным, что говорит об умеренно-мягкой денежно-кредитной политике. На этом фоне рынок увеличил вероятность увеличения ставки и временно вернулся к покупкам евро. Ближе к заседанию FOMC доллар продолжит укрепляться, что должно снизить цены на золото. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте