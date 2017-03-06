Открытие Брокер: Рубль продолжает попытки укрепления

К 15:25 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,17% до 2060,34 пт., а РТС поднялся на 0,74% до 1116,44 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом плюсе на пониженных объёмах. Утренний оптимизм на рынке натолкнулся на распродажи, которые уводили рублёвый индикатор в минус. Однако инерция движения вниз во многом была исчерпана ещё на прошлой неделе, и без новых поводов рынок будет склоняться к боковому движению. «НЛМК» (-1,12%) увеличил прибыль по МСФО в 2016 году на 4,4% до 61,27 млрд рублей. Однако прибыль в долларах США снизилась на 3% до $935 млн. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 3,38 рублей на акцию в качестве дивидендов за IV квартал, что означает общий дивиденд за 2016 год в размере 9,22 рубля на акцию. В лидерах дня оказались бумаги: привилегированные «Мечел» (+3,5%), «Соллерс» (+3,18%), «Система» (+2,04%), обыкновенные «Мечел» (+1,82%). На противоположном полюсе расположились: привилегированные «Транснефть» (-2,56%), Московская биржа (-2,53%), «Акрон» (-1,79%), «Аптеки 36,6» (-1,52%), «Юнипро» (-1,43%). Рост рынка в 2016 году во многом связан с ростом прибыли российских компаний.

По данным Росстата, в 2016 году совокупная прибыль российских предприятий выросла на 37,9% до 11,588 трлн рублей. Соответственно, это означает рост относительных дивидендных выплат и повышение балансовой стоимости эмитентов. Однако надежды на 2017 год были заметно ослаблены множеством сигналов о том, что никаких повышенных дивидендов от госкомпаний не будет. Другим среднесрочным негативным фактором для рынка является начавшийся отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, который на неделе, завершившейся 1 марта, достиг $265 млн.

Рубль продолжает попытки укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3225 рублей. Между тем, однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,09%, недельная — до 10,24%, а месячная осталась на уровне 10,43%. 24 марта состоится заседание ЦБ РФ, и пока нет большой уверенности в том, что ставка будет снижена. Согласно очередному опросу инфляционных ожиданий по заказу ЦБ РФ, доля россиян, которые считают, что цены за последний месяц показали сильный рост, снизилась до минимума с 2014 года. 62% респондентов полагают, что инфляция останется на прежнем уровне в течение года. Регулятор в своём заявлении продолжает настаивать на том, что инфляционные ожидания остаются повышенными и волатильными, что означает необходимость сохранения умеренно жёсткой политики. Как минимум, официальные заявления представителей российского регулятора никоим образом не намекают на возможность снижения ставки. Соответственно, высокая положительная доходность рубля остаётся главным фактором защиты от колебаний нефти или покупок валюты в пользу Минфина. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,14% до 58,15, EUR/RUB — на 0,30% до 61,55.

Европейские индексы преимущественно снижались. Бумаги Deutsche Bank AG дешевели на 6,7% на планах увеличить капитал на 8 млрд евро, включая дополнительное размещение акций. В минусе также торговались акции добывающих компаний, которые реагировали на негативную динамику сырьевых контрактов: Antofagasta PLC (-1,2%), Anglo American PLC (-2,55%), BHP Billiton (-1,58%). Peugeot SA демонстрирует рос на 2,65% на новостях о том, что PSA покупает Opel за 2,2 млрд евро. К 15:25 (мск) DAX составил 11973,39 (-0,45%), CAC40 — 4972,36 (-0,46%), FTSE 100 — 7348,35 (-0,35%).

Озвученные в Китае планы по сокращению производства стали и добычи угля обрастают новыми подробностями. Правительство планирует свернуть строительство и отказаться от новых электростанций, работающих на угле, мощностью более 50 МВт. Кроме сокращения производства угля на 150 млн тонн в текущем году, власти планируют снизить энергозатраты в экономике на 3,4%. К 2020 году планируется сократить производство стали на 100-150 млн тонн, а потребление угля — на 800 млн тонн. Кстати, на рынке нефти также существуют опасения, что борьба за экологию приведёт к сокращению потребления нефтепродуктов. К тому же, правительство снизило целевой уровень роста ВВП в текущем году до 6,5% с 6,7% в 2016 году. Конфликт между Восточной Ливией и группировками Бенгази набирает обороты. В понедельник состоялись авиаудары по объектам в портах Рас-Лануф и Эс-Сидр. Власти Восточной Ливии также заявляют о мобилизации наземных сил, чтобы отбить экспортную инфраструктуру. К 15:25 (мск) контракт Brent составил $55,53 (-0,66%), WTI — $52,98 (-0,66%), золото торговалось на уровне $1231,9 (+0,44%), медь — $5859,91 (-1,43%), никель — $10965 (-0,23%), палладий — $771,3 (+0,47%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 101,64. AUD, CAD, NZD слабели в пределах 0,3% против валюты США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,058 (-0,39%), GBP/USD — $1,226 (-0,28%), USD/JPY — 113,84 (-0,1%).

Вечером в 18:00 (мск) будут обнародованы данные по промышленным заказам в США, в 23:00 (мск) выступит президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. Уже во вторник начинается неделя тишины для представителей ФРС, так как перед заседанием они не могут комментировать ситуацию с монетарной политикой. Впрочем, до заседания ФРС осталось больше недели, а непосредственной угрозой для российского рынка остаётся возможность падения котировок нефти. С другой стороны, очередные боевые столкновения в Ливии компенсируют негатив от китайского замедления и низкой дисциплины РФ по выполнению обязательств сокращения добычи нефти. Соответственно, в условиях равновесия рынок остаётся в рамках бокового движения, а вот рубль укрепляется за счёт избыточно жёсткой политики ЦБ РФ. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,2%.

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