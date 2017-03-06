Альпари: К концу марте рубль может оказаться под мощным ударом

К середине торгового дня в понедельник российский рубль вернулся к укреплению в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,04 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 61,46 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 7 марта, составляют 58,33 руб. за американскую валюту и 61,86 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 57 и 12 копеек соответственно.

Стоимость нефти снижается. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,56 (-0,6%). У рынка к сегодняшнему торговому дню нет особенных новостей, и котировки плавно отступают. Соглашение ОПЕК+ о снижении и заморозке добычи черного золота исполняется так, как задумано, но, по мнению главы картеля, разговоры о продлении этого моратория все-таки преждевременны. В ОПЕК полагают, что нужно сначала увидеть стопроцентную реализацию соглашения и только потом строить планы. К слову, соглашение рассчитано на полгода, два месяца из шести уже прошли.

Идиллия и устойчивый «боковик» в нефти в пределах $54-57 когда-нибудь закончится и ввиду новых фактов (шагов саудитов, например, которые спровоцируют цепную реакцию) шансов на снижение все-таки больше.

На текущий момент вокруг рубля ситуация довольно нейтральная. Раз доллар не среагировал на замечания Йеллен и не окреп к евро в пятницу, значит, инвесторы не до конца уверены в мартовском повышении американской ставки. Это позволяет поклонникам carry trade продолжать свой тренд, который к концу марта вполне способен потерять часть своей привлекательности. Если ФРС примет речение повысить ставку, а ЦБ РФ – понизить, к завершению месяца рубль окажется под масштабным ударом.

Анна Бодрова, старший аналитик

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