ГК Forex Club: Обзор мирового рынка зерновых 27 февраля - 3 марта

По итогам недели с 27 февраля по 3 марта цены на зерновые культуры на мировых рынках показали рост, поддержанные новостями о переговорах по изменению федеральной политики Штатов о возобновляемых видах топлива, а также рекордными покупками зерна Египтом. На Чикагской товарно-сырьевой бирже майские контракты на пшеницу выросли на 2,8% с 441,0 до 453,25 USD/100буш, на кукурузу - на 3,4% с 368,25 до 380,75 USD/100буш, на сою - на 0,5% с 1032,5 до 1031,25 USD/100буш.

По итогам февраля, цены зерновых показали рост, и это уже третий месяц непрерывного повышения. Мартовские контракты Чикагской товарно-сырьевой биржи по зерну выросли на 0,9% до 424,75 USD/100буш, на кукурузу на 1,9% до 366,75 USD/100буш, на сою - на 0,1% с 1025 USD/100буш.

В начале прошедшей недели стоимость фьючерсных контрактов на зерновые стремительно падала, фактически вернув цены к уровням первой декады февраля. После насыщенного месяца трейдеры решили взять паузу. На повестке ближайших недель не ожидалось весомых событий, способных спровоцировать новые импульсы. Более того, новостной фон пестрил информацией об исторически рекордном урожае пшеницы в Аргентине, достигшем 18,4 млн. тонн, а также благоприятных прогнозах для Черноморского региона как по выживанию озимых, так и посевным площадям. Смена тенденции произошла в последний день зимы. Цены зерновых стремительно пошли вверх, прибавив 3-5% в течение одной торговой сессии. Половину просадки отвоевали пшеница и соя, цены кукурузы дотянулись к годовым максимумам. Спровоцировала ценовой скачок информация Bloomberg о переговорах Трампа с миллиардером Карлом Иканом (советником Трампа), владельцем крупнейшего НПЗ в США, об изменениях федеральной политики в отношении возобновляемых видов топлива, а именно биотоплива. Речь идет о переносе ответственности за смешивание этанола в бензине с нефтепереработчиков, на компании, занимающиеся смешиванием. Новость спровоцировала падение торговых кредитов на биотопливо на 35% и дала старт росту цен кукурузы и сои, следом за которыми выросли цены пшеницы. Участники топливного рынка неоднозначно отреагировали на предложение, что привело к широкому обсуждению предлагаемых изменений.

Во второй половине недели главным драйвером повышения цен зерновых выступили рекордные закупки пшеницы Египтом. Во вторник было куплено 720 тыс. тонн пшеницы, и это уже 3 тендер за последние 11 дней. Согласно министру снабжения Али эль-Мосильхи, страна намерена довести запасы до 6-месячного уровня, однако министр не дал оценку общего объема закупок. Впрочем, один из чиновников министерства обозначил ориентир в 6 млн. тонн на 2017 календарный год, что на 27% объема 2016 года.

Когда фактор Египта отошел на задний план, зерновые возобновили ценовой откат под влиянием укрепление доллара и статистики по недельному экспорту США.

Из других факторов влияния на динамику цен можно выделить ожидания по урожаю пшеницы в Иране на уровне 11 млн тонн против прогноза USDA 15,5 млн тонн, что может привести к пересмотру баланса рынка. Проблемы с отгрузками Бразилией сои из-за размытых дорог не смогли надолго поддержать цену сои.

На ближайшую неделю мы сохраняем позитивные ожидания по динамике цен зерновых, однако укрепление доллара в ожидании повышения ставки ФРС США будет сдерживать тенденцию. Также пауза в закупках пшеницы Египтом будет сдерживать рост. Дополнительно отметим бычьи настроения трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg по пшенице (быки - 6, медведи - 1, нейтрально - 2), кукурузе (быки - 6, медведи - 2, нейтрально - 3), и сое (быки -7, медведи -1, нейтрально - 3).

Уже в четверг будет опубликован ежемесячный доклад WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates Report), который может дать новый импульс ценам. Именно данный доклад в феврале спровоцировал сильное ценовое ралли.

Для майских фьючерсов мы оцениваем торговый коридор на будущую неделю: для кукурузы - на уровне 365-385 долларов за 100 бушелей, пшеницы - до 435-475 USD/100буш, сои - до 1010-1080 USD/100буш.

На рынках СНГ

Исходя из доступных данных Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk, белая линия) находятся на уровне $192, цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea, желтая линия) - $190, цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau, зеленая линия) - $174.

Исходя из доступных данных Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk, белая линия) находятся на уровне $172, цены украинской кукурузы (FOB Black Sea, желтая линия) $174.

Андрей Шевчишин, аналитик

Другая аналитика