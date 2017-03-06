ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Тенденции. Ожидаемое повышение ставки ФРС заставит быков проявлять сдержанность

Ключевым событием прошедшей недели можно назвать выступление Трампа в Конгрессе, где он в очередной раз показал себя первоклассным оратором. Хотя ожидаемой многими конкретики по налоговому симулированию не прозвучало. Не было названо даже общих цифр, что говорит о неготовности указанного законопроекта. Тем не менее, его настаивание на предстоящей налоговой реформе и комплексе мер по стимулированию инфраструктурных проектов на триллион долларов произвело впечатление на рынки. Особенно активно после выступления Трампа подскочил фондовый рынок США.

В условиях активного стимулирования со стороны государства ФРС посчитало свои программы поддержки совершенно излишними. После выступления Трампа риторика членов Комитета по открытым рынкам стала гораздо более ястребиной. Так, Йеллен сообщила, что на заседании 15 марта члены оценит рост занятости и инфляции и, если он соответствует ожиданиям, дальнейшее повышение ставки, вероятно, будет уместно. В пятничном выступлении Йеллен стала еще более воинственной, сообщив, что в 2017 году ожидает более быстрых темпов повышения ставки. Рынки восприняли указанные заявления почти как прямое указание на планируемое повышение ставки уже в марте. В результате вероятность повышения ставки на ближайшем заседании подскочила от скромных единиц процентов пару недель назад до 80% на закрытие рынка 3 марта.

Неудивительно, что фондовый рынок стал активно отыгрывать назад «послетрамповский» подскок. Но на ожидания по повышению ставки еще может оказать финальное влияние выход в конце текущей недели данных по рынку труда в США. В фокусе внимания (расположенные по убывающей) будут количество новых рабочих мест, уровень безработицы, рост заработных плат и продолжительность рабочей недели. Снижение темпов создания новых рабочих мест, повышение уровня безработицы выше 4,8% или снижение роста заработных плат могут снизить вероятность повышения ставки на заседании ФРС 15 марта.

По Еврозоне следует отследить обратить внимание на выход данных по финальной оценке роста ВВП в 4 квартале.

От намеченного на текущую неделю заседания ЕЦБ ждут подробностей по принятому в декабре сокращению программы выкупа облигаций с 80 до 60 млрд. евро ежемесячно. Кроме указанного события на динамику евро относительно доллара будет влиять приближающийся "дедлайн" по регистрации кандидатов в президенты для выборов во Франции. А далее на динамику валют (и шире – рынков) будут влиять происходящие изменения в предвыборных раскладах. Интересными на текущей неделе будут макро данные из Китая - торговый баланс и данные по инфляции. Возможно, что это будут последние «спокойные» данные перед следующим этапом, когда начнут озвучиваться, а затем реализовываться новые инициативы Трампа.

Нефть

Продолжают мелькать сообщения о результатах работы нефтяного комплекса в феврале. Так, министр нефти Ирака сообщил, что его страна почти достигла 100-процентного выполнения своих обязательств по сокращению производства в рамках соглашения от 30 ноября 2016 года (сокращение на 210 тыс. до 4,35mb/d). Всего (по данным Bloomberg) добыча ОПЕК в феврале сократилось до 32.17 mb/d. (Данные ОПЕК по добыче в феврале выйдут на следующей неделе). Это на 65 тыс. баррелей в день меньше, чем по итогам января. Сокращение добычи реализовано на 104%, во многом благодаря тому, что Саудовская Аравия продолжает сокращать добычу сильнее положенного. Однако Ирану, Ливии и Нигерии было разрешено нарастить производство. Иран увеличил добычу до 3.83 млн. баррелей в день, что чуть выше позволенного (3.797 млн. б/д). Ливия и Нигерия в совокупности увеличили производство на 50 тыс. баррелей в день. Поэтому совокупный объем производства ОПЕК остается на 415 тыс. баррелей в день выше цели. В целом по ОПЕК добыча сократилась на 70% от намеченного целевого уровня. Но все же, стоит отметить, что ажиотаж по поводу решений ОПЕК+ о сокращении добычи немного поубавился. Снижение добычи в феврале будет не таким значительным - добыча февраля стран ОПЕК будет близкой к данным января. Россия и другие примкнувшие страны тоже обещают небольшое дальнейшее сокращение. Цены нефти пока продолжают консолидацию (вблизи уровней 56 долларов за баррель по нефти марки Brent).

В то же время в противоположной команде во главе с США добыча продолжает ползти в сторону увеличения. США продолжают наращивать буровую активность и количество действующих буровых уже близко к удвоению от минимальных уровней. Но самое главное – продолжается наращивание объемов добычи. Темпы роста добычи в США за последние 8 месяцев были сопоставимыми с лучшими результатами первой волны сланцевой революции. С июля прошлого года прирост добычи составил 0,6 mb/d, а это уже больше половины снижения добычи, вызванного проходившим два года назад падением нефтяных цен. Главный вопрос состоит теперь в том, до каких уровней сможет теперь вырасти добыча в США, что будет показывать адаптивность сланцевых технологий к снижениям цен. Очень интересной в этом смысле обещает стать на текущей неделе встреча нефтяников в Хьюстоне. Будет много сильных заявлений и оценок, как текущей ситуации, так и того, что будет происходить с добычей в будущем.

Рубль.

Подскок доллара от минимальных отметок средины февраля в начале марта не получил дальнейшего развития. Рублевый кэри-трейд со ставкой ЦБ в 10% по-прежнему сохраняет потенциальную привлекательность. Пробиться доллару вверх теперь помог бы разворот цен нефти на снижение, ведь по крупному счету судьба рубля по-прежнему вручена нефтяной стихии. Однако на основном для нас рынке продолжается консолидация и вопрос в направлении выхода из бокового тренда пока остается открытым. Но все же ситуация остается очень динамичной и достигнутые уровни по рублю все более привлекают потенциальных покупателей валюты, тем более, что платежи по внешним долгам в марте сильно возрастают. Да и события текущей недели в США тоже могут заметно поменять сложившиеся для рубля расклады.

Фондовый рынок

По индексу ММВБ корректирующее снижение достигло первых значимых целей вблизи 2030 пунктов. В марте рынок предпринимает уже вторую осторожную попытку подрастания от указанных уровней. При сегодняшних ценах нефти удержании высокой планки рынком США указанные уровни, скорей всего, смогли бы справиться с задачей поддержки рынка. Но беда в том, что растут сомнения по поводу указанных посылов. Рынок нефти легко может «порадовать» заходом на снижение. Но особенно напряженными становятся ожидания возможного корректирующего движения на рынке в США. Все более ожидаемый побег от рисков с перехлестом будет ударять по нашему рынку. Так что начало коррекции в США будет сигналом к усилению слабости на нашем рынке. Это в будущем горячие деньги могут начать искать убежища в альтернативных рынках и могут вдруг «обнаружить» развивающиеся рынки как некую альтернативу перегретому рынку США, но пока первой реакцией на коррекцию в США обещает стать усиление слабости нашего рынка. Понятно, что подобные опасения с большей вероятностью могут реализовываться в случае повышения ставки на заседании ФРС 15 марта. Поэтому вероятности повышения ставки на предстоящем заседании остаются важнейшим фактором и для нашего рынка.

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