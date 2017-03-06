Альпари: Быть или не быть подъёму ставки ФРС США 15 марта?

Прошлая неделя ознаменовалась пересмотром ожиданий относительно сроков подъёма ставки ФРС США. Исходя из котировок фьючерсов, вероятность подъёма ставки на мартовском заседании выросла за неделю с 40% до 80%. Этому способствовали высказывания членов комитета по открытым рынкам Федрезерва. О необходимости более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики заявили Дадли и Вильямс. «Ястребиный» лагерь пополнила Лэл Брейнард, высказавшаяся в духе «промедление сейчас может негативно сказаться в будущем». Слова Джаннет Йеллен в пятницу убедили участников рынка ещё больше: «На нашем заседании в марте Комитет по операциям на открытом рынке посмотрит изменяются ли занятость и инфляция согласно нашим ожиданиям. Если да, то будет произведена очередная корректировка процентной ставки».

Эту неделю валютный рынок будет жить ожиданиями заседания Федрезерва 14-15 марта. Особенное внимание пятничным цифрам по рынку труда США за февраль, в частности уровню безработицы и занятости вне сельскохозяйственного сектора. Во многом они будут определяющими для решения по ставке. На наш взгляд, в ближайшие дни доллару по силам отыграть ещё часть позиций у других валют. Ближайшей целью по EUR/USD видится 1,06.

Несколько на второй план отойдут заседание ЕЦБ 9 марта, сюрпризы на котором маловероятны, и прочая макростатистика. Между тем, будут опубликованы цифры по заказам в обрабатывающей промышленности и заказам на товары длительного пользования в США, промышленное производство в Германии, индекс потребительских цен Китая за февраль и ВВП Европы за 4 квартал.

Стоит обратить внимание на встречу министров стран ОПЕК в Хьюстоне 6-7 марта. Её посетит и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Итоги встречи могут оказать влияние на котировки нефти, возможна повышенная волатильность. На прошлой неделе котировки Brent прибавили 1,5%, что позволило рублю выглядеть уверенно. Как результат, попытка подъёма USD/RUB в район 60 начала марта разбилась о силу рубля. Минфин объявил, что в марте продолжит покупать валюту в резервы, пусть и в два разе меньше, чем в феврале (3,2 млрд руб. в день). Ослабление рубля назревает, но также не исключены попытки сходить к 57. Просадки по USD/RUB мы рекомендуем, по примеру Минфина, использовать для покупки валюты. Пока же для пары доллар/рубль продолжает оставаться актуальным диапазон 58-59, а для евро/рубль 61,5-62,5.

Роман Ткачук, старший аналитик

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