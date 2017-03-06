ГК Forex Club: НЕФТЬ: «быки» теряют терпение

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно на открытии недели по мере того как данные по сокращению добычи со стороны ОПЕК нивелируются ростом добычи в США, а спекулянты, играющие на повышение, начали сокращать свои длинные позиции.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 12.00 по московскому времени снижались на 0,5% до 55,46 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дешевел на 0,6% до 52,86 доллара за баррель.

Саудовская Аравия сократила добычу нефти в феврале на 90 тысяч баррелей в сутки. В целом, по заявлениям генсека ОПЕК, соглашение между картелем и 11 странами, предполагающее снижение добычи в сумме на 1,8 миллиона баррелей и подписанное в конце ноября, выполнено на 90%. Добыча в США за этот период времени возросла на 200 тысяч баррелей в сутки.

После того как ОПЕК и не-ОПЕК подписали соглашение по сокращению добычи цены прибавили около 20%. Однако, после этого Brent перешел к колебаниям в диапазоне 53-59 долларов за баррель. Участники рынка выражают опасения, что рост добычи в США может помешать планам картеля привести спрос и предложение на мировом рынке к дефициту предложения. Для этого, по их мнению, надо продлить соглашение, как минимум до конца 2017 года.

По мере того как цены уже третий месяц пребывают в достаточно узком коридоре, «быки», т.е. игроки ставящие на повышение, постепенно теряют терпение. Так чистые длинные позиции хедж фондов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже на прошлой неделе сократились на 6%. Если в ближайшее время ОПЕК не начнет подавать более четкие сигналы по своим намерениям продлить пакт, цены на Brent могут закрепиться у нижней границы диапазона 53-59. Падать ниже этой отметки они вряд ли будут. Тут соглашение установило прочное дно.

Валерий Полховский, аналитик

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