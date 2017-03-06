Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 2045-2085 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в положительной зоне. К настоящему времени ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,6%, в лидерах утреннего роста обращают на себя внимание акции «Распадской» и «Россетей». Под давлением торгуются бумаги «Акрона» и «Русала».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничные торги незначительным подъемом, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть держатся в минусе. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $55,53 (-0,6%).

Евро/доллар в начале новой недели отступает. Основные торги в EUR/USD идут вокруг 1,0600 (-0,2%). Пятничная эйфория по евро была мало связана конкретно с европейской валютой: рынок выходил из доллара в преддверии массовых выступлений монетарных политиков США и мартовского заседания ФРС. Драйвер в котировках реализован, на текущий момент нет особенных оснований торговать против USD.

Российский рубль начал понедельник небольшим отступлением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,30 руб. (+0,2%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на начало недели – 58,10-58,85.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах отметок 2045-2085 пунктов.

В минувшее воскресенье в КНР состоялась пятая сессия народных представителей 12-го созыва, в рамках которой были озвучены прогнозы по развитию экономики Китая в 2017 году. Прогноз по темпам роста ВВП – не менее 6,5%, с оговоркой, что на практике республика будет стремиться к более высокому показателю. Напомним, что в 2016 году прирост составил 6,7%, в 2015 – 6,9%. Таким образом отрицать замедление темпов роста китайской экономики бесполезно. Прогноз нельзя назвать пессимистичным, даже несмотря на то, что это самые низкие темы роста за последние 20 лет. Все же это один из самых высоких показателей в мире.

Правительство Китая прогнозирует, что уровень зарегистрированной городской безработицы в 2017 году составит 4,5% против 4,02% в прошлом году. В текущем году будет создано более 11 млн рабочих мест. Ожидается, что инфляция составит 3%. Монетарная политика страны останется сдержанной. Мы предполагаем, что КНР продолжит плавно девальвировать юань с целью повышения конкурентоспособности своей экономики.

Как и Россия, Китай испытывает трудности с бюджетом, дефицит которого в этом году по прогнозам составит 3% ВВП.

В России сегодня отчетность по МСФО за 2016 год опубликуют «НЛМК» и «Ростелеком».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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