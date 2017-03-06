Альпари: EUR/USD: понедельник против пятничного ралли

Пятничные торги по евро завершились ростом. Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,0495 до 1,0623 (+128 пунктов). По началу евро корректировался после падения в предыдущие два дня. На торгах в Европе евро подорожал к доллару до 1,0573, после выступления Дж. Йеллен – до 1,0623.

В своем пятничном выступлении глава ФРС США подтвердила, что ЦБ настроен на повышение ставок на заседании FOMC 15 марта. Поскольку трейдеры покупали доллар на высказываниях других представителей ФРС США, то после её выступления они частично зафиксировали прибыль, вызвав резкое ослабление американской валюты по всему валютному рынку.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 75,3% до 79,7%, в мае – с 79,0% до 81,5%, в июне – с 89,6% до 90,2%. Доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 1,14%, до 2,482%.

Сегодня понедельник – день коррекций. Новостной блок скудный. По прогнозу ждем коррекционное движение до 1,0572 против пятничного ралли евро. На дневном временном периоде пробита трендовая линия от 02.02.17. Доля покупателей на рынке превысила долю продавцов. Если короткие позиции по единой валюте продолжат увеличиваться, евро двинется к уровню 1,0650. Внутридневной прогноз: минимум – 1,0572, максимум – 1,0622 (текущий в Азии), закрытие – 1,0585.

12:10 еврозона выпустит индекс деловой активности PMI в розничном секторе;

12:30 еврозона обнародует индекс доверия инвесторов Sentix;

14:30 в Великобритании с речью выступит заместитель губернатора Банка Англии Шарлотта Хогг;

18:00 США выпустит объём промышленных заказов за январь;

23:00 в США запланирована речь члена FOMC Н.Кашкари.

Владислав Антонов, аналитик

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