Открытие Брокер: Рынок находится во власти нисходящей тенденции

По итогам предыдущей недели ндекс ММВБ снизился с 2093,09 до 2056,89 пт., а РТС— с 1129,09 до 1108,26 пт. Пара EUR/USD выросла с $1,056 до $1,0619. USD/RUB — упала с 58,445 до 58,23, а EUR/RUB подросла с 61,65 до 61,74. Нефть Brent упала за неделю с 55,99 до $55,90 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2367,34 до 2383,12 пт.

Близятся два главных события марта. Представители ФРС всё настойчивей говорят о том, что лучше не откладывать повышение ставки, чтобы не пришлось догонять инфляцию. Рынок оценивает вероятность повышения ставки Федрезерва в марте на уровне около 80%. У российского ЦБ ситуация несколько иная. Инфляция замедляется, но регулятор не спешит с решениями по смягчению денежной политики. Естественно, статистика будет изучаться самым внимательным образом перед заседаниями регуляторов.

Неделю начнёт Австралия с оценкой инфляции. Затем стоит обратить внимание на цифры розничных продаж в Германии и еврозоне. В зоне евро также выйдет индекс доверия инвесторов SENTIX. В США опубликуют статистику заказов в промышленности. Вечером также ожидается выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. В России отчитаются по МСФО НЛМК и «Ростелеком» за 2016 год.

Во вторник Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, хотя каких-либо изменений в денежной политике не ожидается. Германия поделится сведениями о заказах в промышленности. В США опубликуют цифры по торговому балансу. Росстат поделится сведениями по инфляции в стране за февраль. Кроме того, станут известны результаты «Сбербанка» по РСБУ за январь-февраль.

В середине недели Япония публикует оценку ВВП и торгового баланса. Китайский отчёт по торговле также будет способен устроить повышенную волатильность на рынках. Далее стоит обратить внимание на германское производство и французский торговый баланс. Однако основное внимание спекулянтов будет направлено на данные ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики. В качестве дополнительной информации также можно изучить цифры по производительности труда в США. В России будет выходной по случаю 8 Марта.

В четверг предметом изучения будет инфляция в КНР. Стоит заметить, что ускорение темпов роста цен производителей и потребительской инфляции уже снизило ожидания каких-либо кредитных стимулов. Соответственно, с учётом роста цен производителей Китая в последние месяцы, можно ожидать очередного неприятного сюрприза. Япония в этот день опубликует данные по машиностроительным заказам. Европейский Центральный Банк проведёт заседание, на котором вряд ли изменит параметры своей политики. Однако ускорение инфляции в зимние месяцы может оказаться далеко не временным явлением, и это потребует дальнейших объяснений со стороны регулятора. В России опубликуют данные по недельной инфляции. «Мосэнерго» отчитается по МСФО за 2016 год.

В конце торговой недели Япония поделиться статистикой цен производителей. Далее стоит обратить внимание на торговый баланс Германии, который был предметом недовольства новой администрации США. Великобритания опубликует данные по промышленному производству и торговому балансу. Однако ключевым событием дня будет отчёт Минтруда США по занятости в американской экономике. И, наконец, поздно вечером выйдут данные Baker Hughes по активным буровым. Нужно заметить, что ожидания сокращения добычи в OPEC и присоединившихся странах быстро сменились на беспокойства по поводу роста производственной активности американских нефтяников. К концу февраля запасы сырой нефти и бензина в США вышли на исторические максимумы, а добыча подскочила до 9,03 млн бар. в сутки. Соответственно, продолжение роста числа активных буровых лишь усилит давление на нефтяные контракты.

Настроения в Азии в начале недели были неоднозначные. В Японии рынок обеспокоился очередными испытаниями баллистических ракет в С. Корее. Йена укреплялась до 113,85 за доллар, оказывая давление на бумаги экспортёров. К КНР проходит партийная конференция, в рамках которой премьер Ли Кэцян заявил о том, что в текущем году правительство намерено добиться роста экономики на уровне 6,5%, или больше. Между тем, в минувшую пятницу выступала глава ФРС Джанет Йеллен, которая подтвердила «ястребиные» настроения в Комитете по операциям на открытом рынке. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США незначительно снизилась в понедельник до 2,47%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3226,28 (+0,25%), Nikkei 225 — 19406,37 (-0,32%).

Китайские власти озвучили в рамках ежегодной партийной конференции намерение сократить избыточные мощности по производству стали на 50 млн тонн и угля на 150 млн тонн в текущем году. Однако это все ещё перспективы на год вперёд, а непосредственное внимание сырьевых трейдеров обращено на нефть. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 7 единиц до 609 штук. Это седьмая подряд неделя, когда показатель демонстрирует рост. Из Ливии поступают новости о вооружённых столкновениях в двух крупных нефтяных портах. Однако фактор Ливии пока слабо учитывается рынком, а вот данные из России, где добыча не изменилась в феврале, начинают вызывать сомнения, что крупнейший производитель будет придерживаться своих обещаний по сокращению производства. Золото весьма неохотно реагирует на возможность повышения ставки ФРС уже в марте. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 841,17 до 840,58 тонн. К 9:00 (мск) контракт Brent стоил $55,75 (-0,27%), WTI — $53,13 (-0,38%), золото торговалось на уровне $1233,7 (+0,59%), медь — $5934,86 (-0,17%), никель — $11015 (+0,23%), палладий — $776 (+1,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 101,46. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,06 (-0,16%), GBP/USD — $1,229 (-0,03%), USD/JPY — 113,86 (-0,08%).

Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных негативных настроений, поэтому ситуация остаётся относительно стабильной. Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако ещё рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий «ралли Трампа».

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