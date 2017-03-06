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mfd.ruАналитикаКомментарии6 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": Рынок откроется малым повышение...
сегодня
09:57

Банк "Глобэкс": Рынок откроется малым повышением по индексу ММВБ

Рынок откроется малым повышением по индексу ММВБ на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов. Рубль может укрепиться благодаря росту котировок нефти. Рост возможен на фоне встречи руководителей крупных нефтяных компаний, министров энергетики разных стран на нефтяном форуме в США (Хьюстон) в понедельник-вторник.

Мы ожидаем заявлений о сокращении добычи, что укрепит рубль. Вместе с тем, картина может измениться уже в среду, когда будет опубликованы прогнозные данные по безработице от ADP. Хорошие данные относительно прошлого периода окажут доллару поддержку против евро. В свою очередь, в четверг выступит Глава ЕЦБ, а в пятницу выйдет официальный показатель по уровню занятости и коэффициент безработицы по США. Таким образом, четверг и пятница пройдут с повышенной волатильностью для евро и доллара.

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