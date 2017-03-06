ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,2-0,3%

Американские индексы в пятницу продемонстрировали слабый рост после выступления сразу нескольких ключевых представителей ФРС США. S&P 500 поднялся на 0,05%, Dow Jones – на 0,01%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,16%. Сегодня фьючерсы на американские индексы снижаются. S&P 500 потерял 0,34%, Dow Jones – 0,21%, NASDAQ – 0,27%.

Нефтяные котировки в пятницу выросли. Brent подорожала на 1,49% до $55.9, а WTI – на 1,37% до $53.33. Сегодня нефтяные котировки демонстрируют снижение из-за сомнений в устойчивом сокращении нефтедобычи в России и сигналов ее роста в США. Brent снизилась на 0,48%, до $55.63 за баррель, а WTI – на 0,54%, до $53.04. Цены на базовые металлы сегодня также снижаются. Алюминий подешевел на 0,69%, медь – на 0,34%, никель – на 0,14%. Азиатские рынки не демонстрируют единой динамики. Оптимизму способствуют новые плановые показатели Китая, но положительная динамика в Японии и Южной Корее ограничена из-за ракетных испытаний КНДР. Nikkei225 снизился на 0,5%, KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США обнародуют объем заказов на товары длительного пользования и заказов в обрабатывающей промышленности. В Еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов. В России сегодня Ростелеком и НЛМК опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. Тульский оружейный завод проведет совет директоров, на котором будет одобрена цена выкупа акций.

Мы ждем негативного открытия российского рынка с падением на 0,2-0,3% на фоне снижения цен на сырьевых рынках

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