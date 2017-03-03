Альпари: Рубль не дешевеет

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 57,70 коп. (-0,98%), до 58,23 руб., курс евро – на 6,50 коп. (-0,11%), до 61,73 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (-7,14%), евро/рубль – 235,1 млн евро (+4,16%).

Центральный банк России с 4 марта повысил официальный курс доллара США на 50,32 коп., до 58,9099 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,985 руб., что выше предыдущего дня на 46,52 коп.

В пятницу торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара в начале торговой сессии повышался до 59,01 руб., курс евро – до 62,10 руб. Силы покупателей иссякли очень быстро. В преддверии выходных они стали закрывать длинные позиции по валютам на фоне общей коррекции доллара США и восстановления цен на нефть. Ближе к закрытию сессии курс доллара вернулся к уровню 58,14 руб., курс евро – 61,61 руб. Баррель Brent подорожал на 1,4%, до $55,78.

В своем пятничном выступлении глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что ЦБ настроен на повышение ставок на заседании FOMC 15 марта. Поскольку трейдеры покупали американскую валюту на высказываниях других представителей ФРС США, то после выступления Йеллен они решили частично зафиксировать прибыль.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 75,3% до 79,7%, в мае – с 79,0% до 81,5%, в июне – с 89,6% до 90,2%.

Сегодня, 6 марта, нефть сорта Brent стоит $55,73 (-0,09%). Цена отбилась от зоны поддержки $54,85-$55,00. Поскольку в понедельник цена часто движется против пятничного движения, высоки риски для нисходящей коррекции в район $55,46. Чем меньше откат, тем выше вероятность восстановления цен до $56,90.

Пробой уровня 58,60 руб. оказался ложным. Курс доллара вернулся к трендовой линии на уровень 58,14 руб. Для восходящей коррекции зона 58,55-58,60 является сопротивлением. Согласно последним данным Baker Hughes, нефтяные буровые установки продолжают увеличиваться, что создает давление на цены. В понедельник у покупателей есть шанс поднять курс выше 58,60 за доллар. Если с открытия доллар не подорожает и трендовая линия будет пройдена, то ожидается его ослабление до уровня 57,50 руб. в течение двух дней. На понедельник цель 57,85 руб., евро – 61,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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