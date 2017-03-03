ИК Финам: Неделю начнем на нейтральном внешнем фоне

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей в пятницу после нашего закрытия смог продолжить рост, а нефть марки Brent закрепилась выше 55,5 доллара за баррель. На американских площадках основные индексы закончили торги пятницы небольшим ростом – индексы Dow Jones и S&P500 прибавили до 0,1%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют негативную динамику и теряют в пределах 0,3%. Торги в Азии проходят разнонаправленно. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%. На таком фоне российский рынок откроется в районе уровней закрытия предыдущей недели. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах. Во второй половине торгов основным фактором для рынков станет макроэкономическая статистика из США, где сегодня в 18.00 мск. будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов.

Что касается валютного рынка, то после пятничного укрепления рубля мы ожидаем переход основных мировых валют в консолидацию у достигнутых уровней. Уже в ближайшее время экспортеры вновь начнут подготовку к налоговому периоду, продавая валюту для создания резервов под выплаты в конце месяца. В результате это может сдержать «быков» в долларе и евро, и даже в случае коррекции в ценах на нефть не позволить предпринять попытку возобновления роста.

Если говорить о предстоящей неделе, то стоит отметить, что основным фактором для российских активов и рубля станет блок важной макроэкономической статистики из США. Так, за океаном будут опубликованы индекс промышленных заказов, отчет ADP о занятости, данные по запасам оптовой торговли, а также блок статистики по рынку труда США. Учитывая, что вероятность повышения ставки американским регулятором на мартовском заседании оценивается игроками более чем в 75%, хорошая статистика будет вести к пересмотру ожиданий относительно повышения ставки на следующих заседаниях. Игроки будут рассматривать вероятность тройного повышения ставки в текущем году, а рост вероятности будет давить на высокорисковые активы. Также игрокам не стоит забывать о данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые в последнее время не позволяют расти ценам на нефть, так как устанавливаются новые максимумы. Вполне возможно, что в течение ближайших недель тенденция может поменяться, что вкупе с выполнением соглашения, достигнутого в рамках ОПЕК+, может поспособствовать росту цен на нефть.

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