ИФК «Солид»: ФРС может поднять ставку уже на следующей неделе

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне сообщений о росте буровой активности в США 7-ую неделю подряд. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.11% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало снижение котировок акций рекламного концерна WPP (-8%), предупредившего инвесторов о том, что глобальная неопределенность в экономике и политике может привести к ослаблению темпов роста его финансовых показателей в текущем году. Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение в цене акций фармацевтических компаний AstraZeneca (+0.7%), Shire (+0.7%), GlaxoSmithKline (+0.8%) и банка HSBC (+0.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу прибавил 0.63% при оборотах торгов примерно на 10% выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков Societe Generale (+4.6%), BNP Paribas (+2.8%), Credit Agricole (+2.8%) и автопроизводителей Peugeot (+2.9%), Renault (+1.7%). Немецкий индикатор DAX (-0.27%) продемонстрировал снижение в контексте отмечавшегося падения котировок акций Deutsche Telekom (-0.7%), Deutsche Bank (-1.2%) и промышленной группы Linde (-1.6%).

Фондовый рынок США в пятницу слегка прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.01%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции банка Goldman Sachs (+0.7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.16% на фоне повышения котировок акций Micron (+3.5%), Incyte (+3.1%), Paccar (+1.9%) и Western Digital (+1.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.05%) тоже показал положительную динамику при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+0.4%). Выступившая глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение ставки по итогам заседания 15 марта вполне вероятно, если данные по занятости и инфляции США продолжат соответствовать прогнозам регулятора.

Рынок акций РФ в пятницу вырос. Индекс ММВБ прибавил 0.39% в основном благодаря росту в цене акций Газпрома (+2.7%) и Сбербанка (+0.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.77%) поднялся более значительно из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов НЛМК и Ростелекома.

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