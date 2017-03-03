ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок созрел для локального роста, но не созрел для ралли

В пятницу наш рынок показал позитивную динамику. Очень хорошая техническая поддержка 155 рублей на графике акций Сбербанка об, от которой котировки оттолкнулись на прошлой неделе наверх. Для локального роста наш рынок созрел, для масштабного ралли не созрел. Дата встречи Путина и Трампа по-прежнему не определенна и по некоторым данным Трамп решил не спешить со встречей. Кроме того, после пятничного выступления Джанет Йеллен новые оценки вероятности повышения ставки резко взлетели. На текущий момент шансы повышения ставки в марте составляют 77%. Базовый прогноз ФРС – 3 повышения ставки в 2017 году - не очень хорошая новость для развивающихся рынков.

Цены на нефть «быкам» сейчас не помогают. За неделю по 3 марта число нефтебуровых установок в США выросло до 609, что на 7 больше по сравнению с предыдущей неделей и на 217 больше по сравнению с прошлым годом, сообщило в пятницу BakerHughes. Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило в четверг на прошлой неделе, что объемы запасов сырой нефти в США выросли на 1,5 млн баррелей за неделю по 24 февраля.

Что дальше? На этой неделе рынок попробует вырасти. А в пятницу 10 марта выйдет официальный отчет по рынку труда США за февраль и ожидается, что он будет сильным. Ожидается падение уровня безработицы до 4,7% и рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 190 тысяч и его выход еще сильнее увеличит вероятность роста ставок ФРС по результатам заседания 14-15 марта. Следовательно, значительный рост по итогам недели маловероятен. В пятницу Йеллен сказала, что в 2017 году, скорее всего, темпы роста ставок ФРС будут увеличены по сравнению с 2015 и 2016 годами, когда американский ЦБ повышал ставки лишь по одному разу в год.

Ситуация на развивающихся рынках сейчас достаточно напряженная. В Китае, например, происходит накопление госдолга при медленном темпе проведения реформ. Госдолг КНР вырос со 147% ВВП в 2007 г. до 279% ВВП в 2016 г. Это вызывает беспокойства на счет устойчивости экономики при таких темпах наращивания долга, и не исключается риск финансового шока. Не случайно индекс развивающихся рынков EEM сейчас «буксует» вблизи максимальных отметок 2016 года.

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