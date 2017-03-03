ГК Forex Club: Рубль будет падать дальше

Фондовый рынок

Американские индексы после обновления максимумов все же развили коррекцию. Осторожный настрой инвесторов вызывают агрессивные комментарии ФРС США в отношении монетарной политики.

Текущая коррекция S&P 500 выглядит интересно для открытия длинных позиций в районе уровня 2350,00. Вверх бенчмарк будут подталкивать позитивные настроения относительно перспектив американской экономики. Кроме того, рынок с оптимизмом воспринял выступление Трампа в Конгрессе. Несмотря на то, что в нем не было конкретики, президент США дал понять, что все еще настроен на налоговые реформы и инфраструктурные проекты.

На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рынку труда США. Отчет, который ФРС США ставит во главу угла при принятии решения по ставке. Если он будет сильным, S&P 500 ускорит рост. Первичной целью роста станет уровень 2400,50, прорыв которого откроет путь к уровню 2450,00.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent неделю завершает падением. Но пока энергоноситель остается в пределах ранее установившегося диапазона. По-прежнему, влияние оказывают противоречивые факторы.

Фактором давления выступает рост коммерческих запасов в США. Показатель вырос до исторического максимуму 520,2 млн баррелей. Но эта тенденция может измениться. Близится сезон отпусков, что может провоцировать рост спроса на бензин. Тревожным сигналом остается и рост добычи в Штатах до годового максимума 9,03 млн барр./сутки. Это провоцирует опасения, что достижение баланса на мировом рынке будет не таким быстрым.

В поддержку нефти выступает информация о том, что страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении объемов добычи на 94%. Более того, в последнее время рынок столкнулся и с вербальными интервенциями генсека картеля Мохаммеда Баркиндо.

Таким образом, пока нет оснований ждать, что Brent (BRN) изменит диапазон колебаний, ограниченный уровнями 53,70 – 57,45. Торговой стратегией остается покупка у нижней границы и открытие коротких позиций в районе верхней.

Валютный рынок

Рубль на прошлой неделе ослабевал. Котировки пары USD/RUB достигали отметки 58,96. Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть. Кроме того, доллар укреплялся по всему спектру рынка на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США.

На предстоящей неделе у рубля вряд ли появятся поводы для укрепления. Даже тот факт, что Минфин в марте практически вдвое сократит объемы покупки валюты, вряд ли окажет существенную поддержку рублю. Как не оказал ощутимого давления его выход на рынок в феврале. Дело в том, что USD/RUB куда больше реагирует на динамику нефтяных цен. А у Brent нет оснований для выхода из ранее установившегося диапазона. Кроме того, доллар с высокой вероятностью продолжит укрепляться. По оценкам Bloomberg вероятность повышения ставки в марте выросла до 90%. А в пятницу выйдут данные по рынку труда США. Если они окажутся достаточно сильными, американская валюта получит дополнительную поддержку. Таким образом, пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 59,20 – 59,50.

Пара USD/JPY на текущей неделе смогла вырасти. Но потенциал роста еще не исчерпан полностью. Тем более, что в ближайшую пятидневку выйдет ключевой отчет из США, один из последних перед решением ФРС по ставке.

Доллар все же получил поддержку со стороны представителей ФРС США. Настрой регулятора остается агрессивным. Представители Комитета говорят о том, что лучше повысить ставку раньше, чем позже. Что экономика достаточно сильна, чтобы выдержать плавное ужесточение. Подобные заявления привели к росту ожиданий повышения ставки в марте до 90% по оценкам Bloomberg.

В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США. Если показатель выйдет выше ожиданий, а темпы роста заработных плат ускорятся, это станет дополнительным свидетельством высокой вероятности повышения ставки 15 марта. Все это подтолкнет USD/JPY выше уровня 114,50 с ближайшей целью на отметке 115,60.

Ирина Рогова, аналитик

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