УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 3 марта, российский фондовый рынок немного подрастает: индекс РТС прибавляет +0,2%, при этом ММВБ дорожает чуть меньше - на 0,1%, на фоне укрепления курса рубля на 0,3% (с 58,8 до 58,6 руб./$).

Сегодня мировые фондовые площадки живут ожиданиями комментариев представителей ФРС США (глава Федрезерва Дж.Йеллен выступит сегодня в Школе экономики Чикаго, а в Нью-Йорке пройдет форум с участием двух глав ФРБ и замглавы ФРС С.Фишера). Учитывая вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в почти 90%, которую закладывает рынок, каждое сказанное слово представителей американского регулятора будет оцениваться на предмет будущего решения. На этом фоне ставки по 10-летним казначейским облигациям США сегодня растут на 0,4% (до 2,48%). Тем не менее курс доллара (индекс DXY) сегодня теряет 0,4%, что позволяет курсу удерживать текущие позиции. Отечественная валюта даже немного дорожает – после сообщения Минфина о снижении объема покупок валюты на открытом рынке в марте почти в 2 раза меньше, чем было в феврале.

На российском рынке среди главных аутсайдеров сегодня сектора «транспорт» и «финансы» (-2,1% и -1,8% по соответствующим отраслевым индексам ММВБ). В лидерах снижения сегодня акции Аэрофлота (-2,6%) – некоторые инвестдома понизили рекомендации по компании после роста котировок. В финансовом секторе основной негативный вклад принесла Мосбиржа (-4,5%). Инвесторы обеспокоены продолжающимся сокращением процентных доходов компании, более слабым, чем ожидалось, ростом комиссионных расходов, и при этом более существенным ростом операционных расходов, поэтому некоторые решили зафиксировать прибыль по бумагам уже сейчас.

В лидерах роста сегодня акции сектора электроэнергетики (+1,1% по отраслевому индексу ММВБ) – после волны распродаж в начале недели акции некоторых эмитентов снова стали привлекательны для покупки.

Другая аналитика