Открытие Брокер: Для российского рынка риски остаются в нефти

К 15:12 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,03% до 2048,32 пт., а РТС — на 0,31% до 1096,46 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Очередная попытка пройти минимумы недели не увенчалась успехом, но это может быть временным затишьем. Рынок остаётся в нисходящем движении на фоне отсутствия позитивных идей. Нерезиденты выводят средства, а внутренние инвесторы разочарованы перспективами дивидендных выплат и динамикой отношений РФ и США. В лидерах дня оказались бумаги: «Мосэнерго» (+1,35%), «М.Видео» (+1,3%), «Газпром» (+1,28%), «Русгидро» (+0,63%), «Северсталь» (+0,41%). Некоторое оживление наблюдается в бумагах экспортёров за счёт ослабления рубля, но покупательский энтузиазм остается слабым. На противоположном полюсе рынка расположились: Московская биржа (-3,58%), «Газпром нефть» (-3,34%), привилегированные «Транснефть» (-3,06%), Polymetal (-2,59%), «РусАл» РДР (-2,31%), «Татнефть» (-2,18%). В минусе также оказались нефтяники на фоне падения котировок нефти до $55 за баррель. После зимнего всплеска макроэкономическая статистика РФ вновь начинает слабеть. Индекс PMI в сфере услуг РФ снизился в феврале до 55,5 с январских 58,4 пунктов, что было максимальным значением за 8 с половиной лет. В целом, на уровне 2030 пунктов по ММВБ есть небольшая поддержка, но её может оказаться недостаточно на фоне отсутствия идей для роста.

Рубль слабел вслед за нефтью вместе со своими коллегами по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3245 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,13%, недельная — до 10,25%, а месячная осталась на уровне 10,43%. Минфин объявил, что планирует в ближайшее время снизить объёмы закупки валюты в связи с падением нефтяных доходов. В период с 7 марта по 6 апреля на покупку валюты будет направлено 70,5 млрд рублей. Это более чем на треть меньше объёмов предыдущего месячного периода закупки. Негативное влияние на отечественную валюту оказывает не только нефть, но и факт начавшегося оттока средств из российских фондов. К 15:12 (мск) пара USD/RUB вырос на 0,07% до 58,85, EUR/RUB прибавил 0,38% до 62,037.

Европейские индексы преимущественно снижались. Между тем, композитный индекс деловой активности еврозоны остался на уровне 56,0 пунктов, а индекс в сфере услуг снизился до 55,5 с 55,6 в январе. С другой стороны, розничные продажи в еврозоне снизились за январь на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%, а в годовом выражении выросли на 1,2% при ожиданиях 1,6%. Снижение демонстрировали сырьевые компании: Anglo American (-0,82%), Antofagasta PLC (-0,85%), Glencore PLC (-1,0%). Банки, напротив, продолжили свой рост в надежде на рост доходности казначейских обязательств США: Deutsche Bank (+1,63%), Societe Generale (+3,42%). К 15:10 (мск) DAX составил 12039,33 (-0,17%), CAC40 — 4994,21 (+0,61%), FTSE 100 — 7364,26 (-0,25%).

После двух дней распродаж нефть приостановила падение, тем более, что американский доллар также взял паузу в своём укреплении. С другой стороны, негатива на рынке достаточно. Сокращение добычи в РФ составляет треть от обещанного. Запасы в США растут восемь недель подряд до рекордных 520,2 млн бар., а производство увеличилось на 31 тыс. бар. за прошлую неделю до 9,032 млн бар. Вечером поступит отчёт Baker Hughes по активным буровым, и он с большой вероятностью вновь укажет на увеличение числа работающих установок. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $55,26 (+0,33%), WTI — $52,72 (+0,21%), золото торговалось на уровне $1227,5 (-0,44%), медь — $5924,94 (-0,11%), никель — $10905 (+1,16%), палладий — $766,7 (-0,40%), платина — $992,2 (+0,23%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 102,01. CAD, AUD, NZD слабели от 0,2% до 0,6%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,054 (+0,35%), GBP/USD — $1,222 (-0,33%), USD/JPY — 114,49 (+0,06%).

Вечером в 17:45 (мск) будет обнародован индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit, в 18:00 (мск) — индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 18:15 (мск) ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Но более важным будет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Вероятность повышения ставки ФРС в марте оценивают уже на уровне 88%. Соответственно, реакция на «ястребиные» заявления Джанет Йеллен уже не будет столь сильной. Поэтому конец недели может остаться за долларом, но уже на будущей неделе по американской валюте может пройти волна фиксации прибыли. Для российского рынка риски остаются в нефти. Вполне вероятно, что число активных буровых в США вновь увеличится, и это означает рост производства. Американское Минэнерго прогнозировало рост добычи в текущем году до 9,0 млн бар., но уже на прошлой неделе производство составило 9,032 млн бар.

Соответственно, в ближайшее время прогнозы могут быть пересмотрены в сторону повышения. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

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