Dukascopy Bank SA: в ожидании выступления Дж. Йеллен на форуме в Чикаго российские фондовые индикаторы будут консолидироваться

В пятницу, 3 марта, европейские индексы акций снижаются в среднем на 0,3% вслед за американскими и азиатскими фондовыми индикаторами, корректируясь таким образом вниз после обновления максимумов последних лет. Подводом для сегодняшнего снижения стал выход слабой макроэкономической статистики в странах ЕС, где деловая активность в сфере услуг в прошлом месяце снизилась. В то же время цены на нефть марки Brent стабилизировались у отметки $55 за баррель в ожидании публикации данных от Baker Hughes. Однако рост количества буровых может стать поводом для продолжения падения цен на нефть.

На этом негативном внешнем фоне российские индексы акций в первую половину торговой сессии пятницы снижались. Так, индекс ММВБ потерял 0,5%, вновь опустившись к линии 200-дневней средней, а индекс РТС не удержался на отметке 1100 пунктов и обновил минимумы текущего года. Впрочем, текущее снижение глобальных индексов акций может быть связано и с сокращением позиций в высокорискованных активах в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое состоится в середине месяца.

После снижения российских индексов акций в начале дня мы ожидаем консолидации фондовых индикаторов на текущих уровнях в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на экономическом форуме в Чикаго.

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