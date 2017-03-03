ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent провалил очередную попытку приблизится к 60 долларам

Цены на нефть основных эталонных сортов в очередной раз не смогли приблизиться к 60 долларам за баррель, после того как рост запасов в США несколько охладил пыл «быков».

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 12.00 по московскому времени подрастали на 0,5% до 55,34 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,5% до 52,82 доллара за баррель. Днем ранее оба сорта утратили около 2%.

На текущей неделе Агентство энергетической информации зафиксировало очередной рост коммерческих запасов. На этот раз на 1,5 миллиона баррелей до 520,2 миллиона, что стало новым историческим максимумом.

В общем, очередная попытка нефти приблизится к 60 долларам за баррель, которая была спровоцирована вербальной интервенцией генсека ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, завершилась неудачно. Цены продолжили пребывать в диапазоне 53-59 по контрактам Brent, в котором находятся уже 3 месяца.

Судя по всему, выйти оттуда в ближайшее время не удастся. Падение ниже 55 сдерживается пактом ОПЕК и н-ОПЕК по сокращению добычи, а подрасти к 60 не получается из-за увеличения добычи в США, которая провоцирует сомнения относительного того, что спрос и предложение сбалансируются в этом году.

Однако, полагаю, что поводов для падения ниже 55 на сколь-либо длительный срок в ближайшем будущем не появится. А вот потенциал для укрепления цен есть. Для этого страны ОПЕК должны дать понять, что готовы прилагать дополнительные усилия для балансировки рынка. Например, заявить о намерении продлить пакт по сокращению добычи. Думаю, что ближе к майской встрече ОПЕК эта тема будет чаще обсуждаться и может стать поводом для роста цен. Соответственно, любое падение контрактов Brent ниже 55 это возможность для покупок.

Валерий Полховский, аналитик

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