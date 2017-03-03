Альпари: Индекс ММВБ проведет торги пятницы в границах 2020-2065 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,8%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Башнефти» и «Мечела». В положительной зоне торгуются бумаги «РусГидро» и «М.Видео».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет на премаркете. Цены на нефть ограниченно растут. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $55,25 (+0,3%). Инвесторы реализуют технический отскок после распродажи минувшим вечером.

Евро/доллар слегка растет утром в пятницу. Основные торги в EUR/USD идут вокруг 1,0530. Сегодняшний вечер будет насыщенным для основной валютной пары, так как ожидаются выступления ряда монетарных политиков США, включая главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Основную сессию пара евро/доллар проведет в пределах 1,0500-1,0545.

Российский рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами в первый час торгов в пятницу. За доллар США сейчас дают 58,88 руб. (+0,1%). Инвесторы внимательно следят за поведением мировых рынков и сырья. Для американской валюты очень важно закрепиться выше 59,0 руб., чтобы позже продолжить постепенный рост.

Индекс ММВБ проведет торги финала недели в боковике с границами 2020-2065 пунктов, индекса РТС – возле 1085 пунктов.

СМИ обвиняют Саудовскую Аравию в обвале цен на нефть. Дело в том, что королевство снижает цены для своих клиентов. Наибольший дисконт предусмотрен для стран Азии. Так, например, самая продаваемая смесь Arab Light в апреле подешевеет на 30 центов и будет продаваться почти на $2 дешевле, чем средняя цена за последние семь лет.

Вероятно, снижение связано с желанием Саудовской Аравии вернуть лидирующие позиции на рынке. Ведь в Азии страна уступила пальму первенства России. Ряд экспертов предполагает, что действия королевства могут вызвать обвал цен на нефть и грозят новой ценовой войной. Однако, на наш взгляд, это преувеличение. На фоне снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК, саудиты вряд ли пойдут на сильный демпинг, это невыгодно.

Вчера цены на нефть просели, но незначительно, мы предполагаем, что виной тому и снижение цен на нефть королевством, и прирост коммерческих запасов в США.

3 марта индекс расходов домохозяйств и данные по безработице опубликовала Япония. Индексы деловой активности в секторе услуг выйдут в КНР, Испании, ЕС, США и Италии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2016 года представит Италия. С речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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