ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Цены нефти отыграли вниз. А вот погода может сыграть в газовую рулетку с Украиной

Цены нефти и нефтепродуктов в четверг существенно снизились, продолжив наметившееся накануне движение вниз. В результате цены нефти почти достигли минимальных отметок месячной давности, тем не менее, пока оставаясь в диапазоне бокового движения, пойманные туда еще в конце прошлого года.

Для объяснения произошедшего снижения цены нефти обозреватели приводят разнообразные аргументы. Кто-то акцентирует внимание на том, что Саудовская Аравия понизила апрельские отпускные цены почти для всех регионов. Здесь и новый рост до новых абсолютных максимумов запасов в США, а также подрастание добычи за океаном. Значительное впечатление на игроков произвел рост экспортных поставок нефти из США, который в феврале достигал 1,2 mb/d. Это достаточно солидные поставки для мирового рынка нефти. Особенно значимо это для рынка легкой нефти, которую продают США. Многие обращают внимание, что произошедшее почти удвоение числа работающих буровых установок в США еще может дат отложенный эффект и приведет к дальнейшему подрастанию темпов добычи нефти в США. Правда, помним, что США остаются нетто импортером нефти и даже так чаемый ими возврат сланцевой революции не может в обозримом будущем изменить сложившуюся картину – нетто импорт нефти в США хотя и подвергается заметным колебаниям, но удерживается выше 6 mb/d. Например, с наиболее активным энергетическим партнером – Канадой взаимоотношения США выглядят совершенно несимметричным образом.

В последние дни больше новостей приходит с газового направления. Здесь можно упомянуть рост на 13,4% объемов добычи газа Газпромом. Ранее сообщалось о резком росте зарубежных поставок Газпрома в январе-феврале текущего года. Растет интрига с завершением прохождения зимнего сезона Украиной. Хотя ее представители уверяют, что запаса газа в ПХГ достаточно для его прохождения. (По данным Нафтогаза, к 1 марта в хранилищах осталось 8,3 млрд. кубов, а использовано было 6,4 млрд. кубов из ПХГ). Но у Газпрома по поводу возможности Украины завершить сезон без влезания в транзитные закрома есть большие сомнения. Погода в марте может сыграть в газовую рулетку, подыгрывая той или иной стороне. Между тем Газпром продолжает готовиться к завершению транзитного договора с Украиной в 2018 году, активизируя подготовительные работы по альтернативным направлениям. Заместитель председателя Правления Газпрома Александр Медведев в интервью газете Financial Times пообещал, что компания уже в марте представит модель финансирования строительства Северного потока-2.

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