ГК Forex Club: Давление на рубль сохранится

Сырьевой рынок

Нефть Brent (BRN) остается под давлением. Негативных настроений энергоносителю добавляют данные по запасам в США. Показатель растет 8 недель подряд. Это свидетельствует о возможности глобального перепроизводства. Хотя в скором времени сезонные ремонты на НПЗ завершатся, а по мере приближения сезона отпусков в США начнется рост спроса на бензин. Поэтому падение Brent в район 54,70 стоит рассматривать как возможность для покупок в пределах диапазона.

Тем более, что энергоноситель продолжает получать поддержку со стороны новостей о выполнении соглашения по сокращению добычи в формате ОПЕК+. По предварительным оценкам в феврале показатель достиг 94%.

Валютный рынок

Рубль в четверг оказался под давлением. Пара USD/RUB снова пытается закрепиться выше сильного сопротивления 58,60.

Давление на рубль оказывает снижение цен на нефть. Пока энергоноситель падает в пределах ранее установившегося диапазона. И есть потенциал снижения до отметки 54,70. Следовательно, и рубль может демонстрировать ослабление.

Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, является рост доллара. Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На пятницу запланированы выступления 5 представителей Федрезерва. В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, роста пары USD/RUB ускорится. А если сегодня пара закроется выше отметки 58,60, то в пользу роста будут сигнализировать и технические факторы. Целью движения станет уровень 59,00 – 59,20.

Ирина Рогова, аналитик

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