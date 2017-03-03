Альпари: Валютная пара EUR/USD: доходность американских облигаций установит правила

В четверг курс евро закрылся снижением. «Ястребиные» комментарии представителей ФРС США и рост доходности 10-летних американских облигаций продолжают оказывать поддержку доллару. Они готовят рынки к повышению ставок на мартовском заседании FOMC. По крайней мере, так считают трейдеры. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%, в мае – с 71,4% до 79,0%, в июне – с 84,6% до 89,6%.

В четверг доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,14%, до 2,486% (за 02.03.17 плюс 0,97%). Курс евро снижался неохотно, так как с ростом доходности бондов росла доходность на немецкие облигации. Покупатели пытались несколько раз развить восходящее движение от уровня 1,0500, и только с третьей попытки им удалось пробить трендовою линию.

На момент написания обзора за евро дают 1,0517. Цена отбилась от уровня 1,0495, но для закрепления отскока часовой «свече» необходимо закрыться выше 1,0530. Если доходность 10-летних американских облигаций поднимется выше 2,50%, то тогда стоит ожидать падения курса евро до 1,0469 и ниже. Это будет зависеть от того, что скажут сегодня представители ФРС США Чарльз Эванс, Джеффри Лэкер, Джером Пауэлл, Стэнли Фишер и Джанет Йеллен.

Если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнётся общая коррекция и евро по итогам дня подорожает до 1,0540. Сценарий на рост отменится при закрытии часа ниже 1,0485. Следите за доходностью американских и немецких облигаций. Перед заседанием FOMC они являются основными драйверами для пары евро/доллар.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0498 (текущий в Азии), максимум – 1,0540, закрытие – 1,0530.

В 11:55 мск в Германии выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль.

В 12:00 мск в еврозоне опубликуют окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль.

В 12:30 мск в Великобритании выпустят индекс деловой активности в секторе услуг за февраль.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет объём розничных продаж за январь.

В 17:45 мск в США обнародуют окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль.

В 18:00 мск в США опубликуют индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM за февраль.

В 18:15 мск в США выступит президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

В 20:15 мск в США выступит управляющий ФРС Джером Пауэлл.

В 21:00 мск в США выступит председатель ФРС Джанет Йеллен и Стенли Фишер.

Владислав Антонов, аналитик

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