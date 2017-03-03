ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,3%

Американские индексы в четверг снизились на сигналах о скором повышении ставки ФРС. S&P 500 упал на 0,59%, Dow Jones – на 0,53%, высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,73%. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжают снижение. S&P 500 подешевел на 0,28%, Dow Jones – на 0,29%, Nasdaq – на 0,29%.

Нефтяные котировки в четверг снизились на опасениях, сто рост добычи в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива. Brent подешевела на 2,27% до $55.08, а WTI – также на 2,27% до $52,61. Сегодня цены на нефть слабо растут. Brent поднялась на 0,20% до $55.19 за баррель, а WTI – на 0,19% до $52.71 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня растут. Алюминий прибавил 0,21%, медь – 0,06%, никель – 1,07%. Азиатские рынки сегодня падают на фоне снижения котировок акций сырьевых компаний. Nikkei225 снизился на 0,8%, KOSPI – на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,8%.

Сегодня будут значимые публикации макроэкономических данных по развитым странам. В США обнародуют февральский индекс деловой активности в секторе услуг. Кроме того, состоятся выступления президентов ФРБ Чикаго и Ричмонда на форуме, посвященном денежно-кредитной политике, а также в Чикаго состоится выступление главы ФРС США Дж. Йеллен. В Еврозоне опубликуют объем розничных продаж в январе. В Еврозоне и Китае опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг. Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен и безработице в январе. В России сегодня состоится заседание совета директоров в Уралкалии, Нижнекамснефтехиме и Газпром Нефти. ЧТПЗ проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором акционеры рассмотрят вопрос об одобрении крупной сделки.

Мы ждем негативное открытие торгов на российском рынке в пределах 0,3%.

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