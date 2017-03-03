Открытие Брокер: Российский рынок рискует продолжить движение вниз

По итогам торгов 2 марта индекс ММВБ снижался на 0,53% до 2049 пт., а РТС — на 0,86% до 1099,82 пт. После активного снижения российский рынок отыграл часть потерь, но сил на продолжение отскока второй день подряд не хватило. Кроме того, негативное влияние в очередной раз оказала нефть, стоимость которой упала до $55 за баррель Brent. Ослабление рубля не смогло поддержать индекс ММВБ, так как ситуация уже далеко не нейтральная, и нерезиденты предпочитают выводить средства, ликвидируя последствия Ралли Трампа. Несколько знаковых компаний опубликовали отчёты о своей деятельности. «Аэрофлот» (-1,89%) отчитался о прибыли по МСФО за 2016 год в размере 38,8 млрд рублей по сравнению с убытками в 2015 году. Однако бумага торговалась на исторических максимумах, и фиксация прибыли по факту сильного отчёта — это ожидаемое событие. «Сбербанк» (+2,12%) нарастил прибыль по МСФО в 2016 году в 2,4 раза до 541,9 млрд рублей. Мосэнерго» (-1,47%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году на 72,5% до 11,6 млрд рублей. Лидерами дня стали бумаги: привилегированные «Татнефть» (+3,13%), «ТГК-1» (+2,99%; увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году на 35,9% до 3,636 млрд рублей), «КАМАЗ» (+2,79%), обыкновенные «Татнефть» (+2,54%), Yandex (+1,84%). На противоположном полюсе расположились: «ФСК ЕЭС» (-6,09%), «Интер РАО» (-4,81%), привилегированные «Башнефть» (-3,8%), «Система» (-3,26%), «Распадская» (-3,15%). «Голубые фишки» также торговались в минусе, исключая сильно отчитавшийся «Сбербанк». На валютных торгах рубль вновь слабел под давлением нефти, которая упала до $55 за баррель. Ставки МБК также заметно просели, что говорит о снижении спроса на рублёвые ресурсы. Внешний фон явно не способствует росту российского рынка, поэтому фиксация прибыли от Ралли Трампа продолжится с возможным тестированием зоны 1930-1970 ММВБ.

После очередных рекордов у американских инвесторов наблюдается отсутствие мотивации для дальнейших покупок. Рост индекса Dow Jones происходил в последние 13 из 14 дней. Соответственно, после очередного рывка выше 21000 пунктов у американских участников рынка не осталось реальных ориентиров. Одновременно снижались котировки сырьевых контрактов, и сектор добывающих компаний стал одним из главных вкладчиков снижения: Transocean (–1,07%), ConocoPhillips (-1,71%), Freeport-McMorran (-4,86%). Коррекция пришла и в банковский сектор, который является главным выгодополучателем от повышения ставки ФРС: Bank of America (-1,06%), Citigroup (–1,48%), JPMorgan (-1,56%). Между тем, оценка вероятности повышения ставки Федрезерва в марте подскочила до 88%. Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало на прошлой неделе до 223 тыс. при ожиданиях 243 тыс. Это минимальное значение более чем за 43 года. Между тем, «индекс страха» упал на 5,82% до 11,81 пункта. Текущий P/E показатель индекса S&P 500 находится на уровне около 26,5, что по историческим меркам является весьма высоким значением и оправдано лишь при ожиданиях высоких темпов роста прибылей корпораций или высоких инфляционных ожиданий. По итогам дня, DJIA снижался на 0,53% до 21002,97, S&P 500 — на 0,59% до 2381,92.

Азиатские торги также проходили под диктовку сильного доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам находилась на уровне 2,48%. Снижались рынки Ю. Кореи, Австралии и Японии. Отдельно стоит заметить давление в секторе туризма на фоне новостей в корейской прессе, что Китай предписал своим туристическим агентствам приостановить продажу туров в КНР. Австралийский рынок оказался особо чувствительным к падению котировок сырьевых контрактов. В Японии стержневой показатель инфляции составил 0,1% в январе, показав рост впервые с декабря 2015 года. Падение расходов домохозяйств происходит уже 11 месяцев подряд, хотя безработица упала до 3,0%. Показатель вакансий на соискателей составил 1,43. И, наконец, китайский PMI CAIXIN в сфере услуг снизился до 52,6 в феврале при ожиданиях 53,3 и предыдущем значении 53,1. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3213,05 (-0,53%), Nikkei 225 — 19426,15 (-0.71%).

Нефть накануне двигалась под звуки новостей из РФ. Министр энергетики РФ А. Новак неуверенно говорил о возможности продления соглашения о снижении добычи. Он также сказал, что РФ нарастит производство нефти до 548-551 млн тонн, если соглашение не будет продлено. Саудовская Аравия объявила о скидках на лёгкие сорта нефти для азиатских потребителей. И, наконец, американская статистика в среду также обеспечила достаточно негативный фон на последующие дни. Запасы нефти в США растут восемь недель подряд до рекордных 520,2 млн бар., а добыча увеличилась на прошлой неделе до 9,032 млн бар. В сутки. Впрочем, на азиатских торгах котировки незначительно подрастали за счёт лёгкого ослабления доллара. И немного о золоте. Ожидания повышения ставки ФРС пока не мешают долгосрочным золотым «быкам». Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 1,8 тонн до 845,32 тонн. К 9:00 (мск) контракт Brent составил $55,15 (+0,13%), WTI — $52,67 (+0,11%), золото торговалось на уровне $1231,2 (-0,14%), медь — $5922,74 (-0,15%), никель — $10870 (+0,83%), палладий — $769,45 (-0,04%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 102,10. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,051 (+0,07%), GBP/USD — $1,226 (-0,07%), USD/JPY — 114,23 (-0,17%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:00 (мск) — розничные продажи в Германии, в 12:00 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный показатель (до этого выйдут аналогичные индексы по отдельным странам), в 12:30 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 13:00 (мск) — розничные продажи в еврозоне, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit, в 18:00 (мск) — индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 18:15 (мск) — ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым, но более важным будет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Российский рынок рискует продолжить движение вниз. Нефть затормозила свое падение, но пока нет особых поводов для возврата к максимальным значениям года. Вывод средств с российского рынка продолжается, что также будет давить на рубль.

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