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mfd.ruАналитикаКомментарии3 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": индекс ММВБ скорректируется вни...
сегодня
09:43

Банк "Глобэкс": индекс ММВБ скорректируется вниз на открытии рынка

Американский фондовый индекс S&P500 после бурного роста в среду на 1,4%, в четверг откатился вниз на 0,6% до 2381 б.п., поэтому сегодня азиатские фондовые индексы солидарны с Америкой и тоже снижаются. В свою очередь, российский индекс ММВБ скорректируется вниз на открытии рынка. Рубль продолжит ослабевать к доллару, поскольку сегодня вечером основными ньюсмейкерами для доллара будут три члена FOMC и глава ФРС США. Представители монетарной власти поочередно выступят с речью. Скорее всего, будут заявления по процентной ставке. Таким образом, очередные словесные интервенции должны укрепить доллар к мировым валютам. Российская валюта также будет чувствительна к флуктуациям котировок на нефть.

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