ИК Финам: Утром ожидается снижение по ММВБ и боковик по рублю

Перед началом пятничной торговой сессии на Московской бирже внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативным. В частности, в красной зоне торгуются ключевые азиатские индексы. Китайский CSI300 теряет 0,46%, а японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,52%. Индекс потребительского доверия в Японии в феврале составил 43,1 п. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая Caixin в феврале составил 52,6 п. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,31%. Похоже, мировые рынки готовятся к мартовскому заседанию ФРС, на котором ставка может быть повышена почти с вероятностью в 80%.

Котировки фьючерсов на нефть демонстрируют околонулевую динамику, прибавляя в пределах 0,2%. Баррель марки Brent стоит $55,15, а WTI котируется вблизи $52,67. Запасы сырой нефти, по данным EIA, за неделю выросли на 1,5 млн барр, а добыча прибавила 31 тыс. барр в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может умеренно (в пределах 1%) нарастить добычу в 2017 году, если ОПЕК+ не продлит программу сокращения добычи.

Учитывая негативный внешний фон и снижение спроса на рисковые активы в преддверии заседания ФРС, сегодня, как минимум, в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться под давлением. Ожидается снижение котировок в пределах 0,5%. По итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял 0,146%. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика рубля к доллару США вблизи уровней вчерашнего закрытия. Скорее всего эффект ухода инвесторов от риска компенсируется небольшим ростом цен на нефть и снижением индекса доллара.

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