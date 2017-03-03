ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Мутная ситуация

Фондовый рынок продолжает находиться в режиме коррекции. Во вчерашнем комментарии я указал, что люфт для роста индекса развивающихся стран EEM небольшой по «техническим» причинам. В Америке продолжает выходить хорошая статистика, а главной проблемой для рынков развивающихся стран является укрепление доллара, которое, скорее всего, будет продолжаться из-за политики ФРС. Укрепление доллара снижает цены на сырьевые товары, от которых зависит экспортная выручка многих развивающихся стран. Кроме того, укрепление доллара обычно приводит к оттоку капитала и инвестиций из развивающихся стран и затрудняет обслуживание внешнего долга. «Я по-прежнему считаю, что в 2017 году ФРС США повысит ставки три раза. Следует избегать рынков развивающихся стран, пока доллар не стабилизируется», – говорит главный стратег-аналитик по рынкам развивающихся стран Brown Brothers Harriman Уин Тин. Если по итогам марта наш рынок покажет небольшой рост (я на это очень надеюсь) это будет позитивным результатом. Дата встречи Путина и Трампа пока не назначена, а ситуация на нефтяном рынке мутная.

С одной стороны, агентство Reuters, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило что власти Саудовской Аравии хотят, чтобы цены на нефть выросли до 60 долларов за баррель в этом году. Как ожидается, такая цена позволит увеличить приток инвестиций, но и не вызовет сильного роста добычи сланцевой нефти в США. С другой стороны, стало известно, что Саудовская Аравия в апреле снизит цены почти на все виды нефти, которые экспортируются в Азию, Европу и США. Как эти новости стыкуются между собой? Аналитики Commerzbank считают, что цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель. В качестве аргумента аналитики приводят сезонное увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии, обычно наблюдаемое во втором квартале из-за растущего спроса на нефть внутри страны и слабую дисциплину внутри картеля ОПЕК. Официально члены ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи на 92%, но очень может быть, что эти цифры «рисованные». По крайней мере, известный российский нефтяной аналитик Михаил Крутихин статистике от ОПЕК не верит.

Глава ФРС Йеллен сегодня выступит с речью. Если ее комментарии тоже будут в пользу повышения ставок в ближайшем будущем, то это окажет давление на цены акций. Как мы и предполагали ранее, в последние дни цены на золото несколько снизились, но это всего лишь коррекция перед очередной волной роста. Импорт золота в Индию в феврале вырос более чем на 82% по сравнению с прошлым годом, сообщает GFMS. В Индии скоро предстоит сезон свадеб.

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