ИФК «Солид»: Поворот в ценовой политике стал сюрпризом для нефтяного рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent опустились в район $55 за баррель после сообщений о снижении Саудовской Аравией цен на нефть для своих клиентов, что стало сюрпризом для рынка, не предполагавшего такого поворота в ценовой политике маркетмейкера. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2045-2050 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может ещё раз проверить на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе 2025-2030 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.01% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало снижение котировок акций горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1.5%), Anglo American (-2.5%), Glencore (-0.6%) и банков Standard Chartered (-0.6%), Barclays (-1.5%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение в цене акций фармацевтических компаний AstraZeneca (+1.5 %), Shire (+1.1%) и телекома BT Group (+1.9%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг прибавил 0.06% при оборотах торгов примерно на 10% выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции хорошо отчитавшихся Engie (+8.2%) и LafargeHolcim (+1%), а также компании Veolia Environnement (+2.6%). Немецкий индикатор DAX (+1.97%) продемонстрировал снижение в контексте отмечавшегося падения котировок акций Deutsche Telekom (-1.2%), Deutsche Bank (-0.8%) и промышленного гиганта Siemens (-0.7%).

Фондовый рынок США в четверг откатился вниз от установленных днем ранее исторических максимумов. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.53%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали акции производителя тяжелой техники Caterpillar (-4.3%) и компании American Express (-2.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0.73% на фоне снижения котировок акций Netflix (-2.2%), Western Digital (-2.6%), Nvidia (-3.7%) и Viacom (-3.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.59%) тоже показал негативную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-1.5%).

Рынок акций РФ в четверг понес потери. Индекс ММВБ опустился на 0.53% в основном из-за падения в цене акций Газпрома (-1.9%), ЛУКОЙЛа (-1.1%) и НОВАТЭКа (-1.6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.86%) снизился более значительно из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации Совета директоров НЛМК по дивидендным выплатам.

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