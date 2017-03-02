ГК "Forex club": Рубль продолжит снижение

В четверг российские индексы торгуются без ярко выраженной динамики. ММВБ теряет символические 0,01%. РТС снижается на 0,5%. В лидерах роста Татнефть: префы (3,09%) и обыкновенные акции (2,7%) и Сбербанк (2,39%).

В аутсайдерах оказались Интер РАО (-4,84%), ФСК ЕЭС (-4,29%) и ТМК (-3,11%).

Одним из факторов, сдерживающих рост российского ММВБ выступает падение цен на нефть. Котировки марки Brent сегодня вернулись к уровню 55,30. Давление на энергоноситель оказывают опасения перепроизводства нефти в миру. В США 8 недель подряд, согласно данным Минэнерго, растут коммерческие запасы. Кроме того, давление на нефть оказывает и растущий доллар.

Рубль также снижается на фоне падения цен на нефть и укрепления доллара. Котировки парыUSD/RUB поднялись до отметки 58,80. При этом в пятницу у пары есть шансы продолжить движение в район уровня 59,00. В последний рабочий день неделе состоятся выступления 5 представителей ФРС США, в том числе Фишера и Йеллен. Если они продолжат попытки убедить рынок в возможности повышения ставки уже в марте, доллар получит дополнительную поддержку.

Ослабление рубля будет позитивно для российских экспортноориентированных компаний. И потенциально это могло бы поддержать ММВБ. Однако возможность повышения ставки Федрезервом в более ранние, чем ожидалось, сроки, будет негативно сказываться на рискованных активах. Поэтому не исключена еще одна попытка тестирования поддержки 2030.

Ирина Рогова, аналитик

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