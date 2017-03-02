УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 2 марта, российский фондовый рынок после вчерашней передышки (+1,2% по индексу ММВБ) продолжил коррекционное движение вниз. Сегодня и рублевый, и валютный индикаторы отечественного рынка торгуются в красной зоне: при этом ММВБ теряет чуть меньше (-0,4% вместо -0,8% по РТС) благодаря ослаблению курса рубля на 0,7%.

Стоит отметить, что курс на понижение индекс ММВБ взял еще в конце января (точнее 26-27 января): сначала динамика полностью объяснялась укреплением курса рубля (который с 27 января по 14 февраля подорожал на 5,5% - с 60,3 до 57 рублей за доллар), поскольку долларовый РТС почти не менялся в цене. Однако потом падать начали и РТС, и ММВБ (при постепенном ослаблении курса рубля) – давление на рынок стал оказывать отток средств из фондов и ETF, ориентированных на Россию, вызванный желанием глобальных инвесторов зафиксировать прибыль на «изрядно разогретом» рынке РФ. Шансы быстрого улучшения российско-американских отношений, включая отмену санкций, растаяли, когда Д.Трамп перестал упоминать в своих выступлениях и комментариях Россию и прямо дал понять, что шумиху вокруг подобных спекуляций создали СМИ, а не он сам. И это несколько поумерило пыл «быков» в отношении отечественных активов.

Нефть так же перестала являться драйвером поддержки российского рынка, поскольку котировки Brent ушли в «глухой» боковик $55-56 за баррель. Реализация соглашения ОПЕК уже заложена в цене «черного золота», а дальнейшая реализация намерений Трампа ввести новые санкции против Ирана в феврале не получили продолжения, чтобы оказать поддержку дальнейшему росту цен. В свою очередь периодически дорожающий на ожидании скорого повышения ставки ФРС США доллар пока не может оказать заметного давления на стоимость нефти, а прирост добычи нефти в США пока довольно слабый, чтобы повлиять на баланс мирового сырьевого рынка.

Сегодня в частности нефть дешевеет на 1,2% - до $55 за баррель (Brent спот) из-за дорожающего доллара (вероятность повышения ставки 14 марта выросла уже до 60%), а также увеличения запасов в США еще на 1,5 млн баррелей, до рекордных 520 млн (в 2016 году максимальный объем в хранилищах достигал 510 млн, а в 2015 – всего 456 млн баррелей). На этом фоне курс рубля дешевеет на 0,6%, до 58,6 за доллар.

В лидерах роста отечественного рынка сегодня поэтому экспортеры (не задействованные в нефтегазовой отрасли) – Фосагро (+1,4%) и Акрон (+0,2%). А также Сбербанк (+0,9%), который сегодня отчитался по МСФО за 2016 год лучше ожиданий. Согласно заявлению Г.Грефа, прошедший год «стал самым удачным для Сбербанка».

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