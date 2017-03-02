Открытие Брокер: Российский рынок возвращается к состоянию середины осени

К 15:10 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,31% до 2053,52 пт., а РТС — на 0,34% до 1105,62 пт. К середине дня российский рынок оказался в минусе, торгуясь на высоких объёмах. Заряда оптимизма хватило лишь на технический отскок. Разочарования — отсутствие надежд на повышенные дивиденды и скорое налаживание отношений между РФ и США — продолжают толкать котировки вниз.

Корпоративные отчёты также не смогли оказать существенное влияние. «Сбербанк» (+0,63%) увеличил прибыль по МСФО за 2016 год в 2,4 раза до 541,9 млрд рублей. «Детский Мир» увеличил прибыль по МСФО за 2016 год в 4 раза до 3,82 млрд рублей. «Мосэнерго» (+0,08%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году на 72,5% до 11,6 млрд рублей. Прибыль «Аэрофлота» (-2,65%) за 2016 год по МСФО составила 38,8 млрд рублей. Московская биржа (-2,77%) снизила прибыль по МСФО в 2016 году на 9,6% до 25,18 млрд рублей. Лучшие результаты к середине дня показывали привилегированные бумаги «Татнефть» (+2,2%), обыкновенные «Татнефть» (+1,85%), «ТГК-1» (+1,1%), «МТС» (+0,69%), «Магнит» (+0,64%), «КАМАЗ» (+0,63%). Аутсайдерами дня стали: «ФСК ЕЭС» (-5,44%), «Интер РАО» (-4,04%), «Система» (-3,3%), «Башнефть» (-2,81%), «ТМК» (-2,71%), «Россети» (-2,64%). «Голубые фишки» также преимущественно торговались в минусе, исключая акции «Сбербанка» и защитные бумаги «Сургутнефтегаза». «Газпром» (-0,82%) сообщает о росте добычи газа в январе-феврале на 13,4% в годовом выражении, а также о росте поставок российским потребителям на 7,7%. После завершения технического отскока индекс ММВБ может вновь протестировать уровень в 2030 пунктов с последующим движением в сторону ликвидации последствий ралли Трампа.

Рубль слабел вслед за нефтью. К середине дня баррель Brent стоил около 3270 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 10,20%, недельная — до 10,28%, месячная — до 10,43%. Снижение ставок МБК в начале месяца связано с завершением напряжённого налогового периода в феврале. Кроме того, ближайший аукцион ОФЗ состоится через две недели, да и котировки нефти не оставляют иного варианта развития событий. Соответственно, пара USD/RUB будет стремиться в диапазон 59-60 рублей. К тому же, в четверг слабели и коллеги рубля по сырьевому цеху. К 15:10 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,34% до 58,505, EUR/RUB — на 0,11% до 61,517 пт.

Разогрев инфляции в еврозоне пока не смог помочь единой европейской валюте. Цены производителей еврозоны выросли за январь на 0,7%, а в годовом выражении — на 3,5%. Между тем, потребительская инфляция в феврале ускорилась до 2,0% с 1,8% в январе. Данные должны настораживать и ставить ЕЦБ в режим внимательного отслеживания рынка. Европейские индексы демонстрировали незначительную волатильность. Рост, как и в США, демонстрировали банки и сырьевые компании: Barclays PLC (+0,06%), Deutsche Bank AG (+0,13%), Societe Generale SA (+0,06%), BHP Billiton (+0,81%), Glencore PLC (+1,02%). Существенный рост показали бумаги Roche Holdings AG (+5,8%) на фоне успешных испытаний противоракового препарата. К 15:10 (мск) DAX составил 12073,5 (+0,05%), CAC40 — 4972,8 (+0,24%), FTSE 100 — 7379,33 (-0,05%).

Министерство энергетики РФ сообщило, что в феврале производство нефти в РФ осталось на уровне 11,11 млн бар. в сутки, что означает отставание от графика сокращения добычи в рамках соглашения OPEC+. И это на фоне 94% исполнения обязательств в OPEC. В четверг также поступили новости из Ирака, где поставки из Курдистана были прерваны по соображениям безопасности. Однако подобные сообщения не оказывают влияния, так как основные тренды пока остаются негативными. В частности, в США продолжают расти запасы нефти, которые находятся на рекордном уровне. Кроме того, на прошлой неделе добыча в США увеличилась на 31 тыс. бар. до 9,032 млн бар. в сутки. К 15:10 (мск) контракт Brent составил $55,96 (-0,71%), WTI — $53,44 (-0,72%), золото торговалось на уровне $1241,4 (-0,69%), медь — $6008,72 (-0,38%), никель — $10975 (-0,50%), палладий — $772,5 (-0,83%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 102,02. CAD, NZD, AUD слабели от 0,15% до 0,6% против валюты США. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,052 (-0,27%0, GBP/USD — $1,228 (-0,14%), USD/JPY — 114,29 (+0,5%).

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы первичные обращения за пособием по безработице в США, а также ВВП Канады. После технического отскока снижение рынка может продолжиться. Фактически, по составу ожиданий российский рынок возвращается к состоянию середины осени, то есть к значениям около 1950 пунктов по ММВБ. С другой стороны, нефть пока торгуется в узком диапазоне, но может оказаться в ситуации распродаж, если у спекулянтов закончится терпение. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%. Если рассматривать графики американских индексов, то начинают напрашиваться аналогии капитуляции «медведей» в долгосрочном «бычьем» ралли. С момента избрания Д. Трампа индекс S&P 500 подскочил на 12%, но инвесторы пока так и не получили каких-либо деталей плана «экономического рывка», кроме общих слов и намерений.

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