ИнстаФорекс: Дешевеющая нефть утянула за собой российский рынок

В ходе утренних торгов российские фондовые индексы попытались развить вчерашнюю коррекцию от годовых минимумов, однако во второй половине дня бенчмарки были вынуждены вернуться на отрицательную территорию на фоне удешевления нефти. Котировки Brent не смогли вернуться за пределы уровня 56,50 долл./барр. и привлекли продавцов, отправивших актив под отметку 56. К 14.45 мск. ММВБ и РТС теряют в среднем 0,5%, снизившись до 2050 и 1103 соответственно. Рубль уступает доллару и евро 0,36% и 0,21% соответственно.

В ликвидных бумагах настрой также ухудшился. После утреннего скачка к новым историческим максимумам, акции «Аэрофлота» перешли к снижению, теряя свыше 2,5%. Авиакомпания опубликовала финансовые результаты за 2016 год по МСФО. Выручка компании за отчетный период выросла на 19,4%, показатель EBITDA повысился почти на 33% по сравнению с 2015 годом, а операционная прибыли увеличилась на 43,4%.

В «плюсе» на 0,6% удерживаются котировки «Сбербанка», которые подрастают в ответ на позитивный отчет по МСФО. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 541,9 млрд руб., превысив прогнозы. ВТБ падает почти на 2% после публикации финансовых результатов. Чистая прибыль банка за 2016 год составила 51,6 млрд руб., в соответствии с прогнозом. Тем временем в нефтегазовом секторе преобладают продажи на фоне удешевления нефти. «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ демонстрируют просадку в среднем на 1%. Лучше рынка выглядят бумаги «Татнефти», подрастающие в пределах 1,5%.

Игрокам рынка нефти не удается протолкнуть котировки Brent к отметке 57. Всякий раз, когда цены движутся в направлении этого сопротивления, в игру вступают «медведи», которые вчера получили повод для продаж в виде отчета Минэнерго США, отразившего 8-ю неделю роста запасов до нового рекордного максимума. В этих условиях у российских фондовых индексов нет возможности для развития отскока, что сигнализирует о сохраняющихся понижательных рисках.

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