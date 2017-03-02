Альпари: У рубля нет ни внутренних, ни внешних поводов для укрепления

Российский рубль в четверг отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,55 руб. (+0,4%). Евро стоит 61,63 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 3 марта, составляют 58,40 руб. за американскую валюту (повышена на 3 коп.) и 61,51 руб. за европейскую (понижена на 3 коп.).

Стоимость нефти днем в четверг падает. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $56,0 (-0,6%). Инвесторы в отсутствие более значимой информации все-таки вынужденно отыгрывают новости о расширении запасов энергоносителей в США, а также рост добычи нефти.

Согласно обновленной информации, объем Резервного фонда России за февраль сократился на 4,3% м/м и составил 931 млрд руб., Фонд национального благосостояния похудел на 3,5% м/м, до 4,206 трлн руб. За весь прошлый год Резервный фонд сократился в четыре раза. Учитывая, что изначальной целью создания ФНБ была гарантия пенсионной системы, запускать руку в этот кошелек не получится. Зато внутри «всероссийской копилки», Резервного фонда, «дно» видно очень хорошо. И ранее было известно, что мощности Резервного фонда могут быть исчерпаны в 2017 году, а сейчас видно, что средства тратятся и проедаются так же, как и ранее. После 9-10 марта, может быть, Минфин и ЦБ все-таки покажут данные по закупке валюты с рынка. Эти средства в теории могли бы оказаться именно в Резервном фонде, но, похоже, их там нет.

Рынок явно скучает в отсутствие сколько-нибудь значимых катализаторов. Волатильность нефти в пределах $54-47 за баррель никого не удивляет и особенного внимания на себя не обращает. Внутренних поводов для укрепления рубля тоже не видно, если не считать новости о нулевой недельной инфляции. Ясно же, что подавление индекса потребительских цен в данном случае небесплатный процесс, и рано или поздно именно на рубль обрушится весь негатив с этой стороны.

Пока для доллара США актуальны именно диапазонные торги в пределах 58,58,20-58,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик

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