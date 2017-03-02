Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в четверг в пределах 2035-2085 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах утреннего роста обращают на себя внимание акции «Распадской» и «Мечела». Под давлением балансируют бумаги «Башнефти» и «МегаФона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию бурным взлетом, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вниз. Цены на нефть держатся в отрицательной зоне. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $56,25 (-0,3%).

Вчерашняя статистика от Минэнерго США подтвердила сохранение тенденции к росту запасов энергоносителей. Показатель для нефти за прошлую неделю расширился на 1,5 млн баррелей при прогнозе роста на 3,079 млн баррелей. Особенной реакции сырьевой рынок, как обычно в последнее время, не показал, баррель остается в очень узком торговом диапазоне.

Евро/доллар утром в четверг продолжает слегка отступать. Основные торги ведутся вокруг 1,0530. Вчерашняя американская статистика вышла достаточно информативной: личные доходы американцев за январь выросли, доходы увеличились довольно скромно, что указывает на желание попридержать средства и понаблюдать за развитием экономических событий. В то же время, февральский отчет по индексу деловой активности в производственном секторе продемонстрировал уверенный взлет, что произвело впечатление на рынки капитала.

Сегодняшний макроэкономический календарь тоже насыщен статистикой. Еврозона отчитается по январской безработице и покажет цифры по индексу цен производителей. США вечером выпустят отчеты по еженедельному изменению количества требований на получение пособия по безработице. Внимание к рынку труда США очень велико: уже в пятницу выйдут важные цифры по NFP и уровню безработицы.

Российский рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами утром в четверг. За доллар США к настоящему времени дают 58,37 руб. (+0,1%). Пока рынок не получит новых сигналов, доллар останется в границах 58,10-58,85 руб.

Индекс ММВБ проторгуется в четверг в пределах 2035-2085 пунктов.

По информации из деловых кругов, информационная вендетта против Марин Ле Пен, обыски в штаб-квартире «Национального фронта» и аресты его функционеров создают вокруг этой новой Жанны д`Арк ореол пострадавшей. Что в конечном итоге может привести к тому, что в кабинете президента Франции окажется вовсе не «фаворит больших денег» Эммануэль Макрон. Жёсткая позиция Еврокомиссии, которая затребовала с Великобритании возмещения убытков от Brexit в размере 60 млрд евро, направлена не столько против Лондона, сколько против других столиц государств-членов ЕС, имеющих намерение последовать примеру Туманного Альбиона, в первую очередь Рима и Мадрида.

Индекс ММВБ проторгуется в четверг в пределах значений 2035-2085 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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