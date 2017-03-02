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mfd.ruАналитикаКомментарии2 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": Обзор рынка долговых бумаг, вал...
сегодня
12:00

Банк "Глобэкс": Обзор рынка долговых бумаг, валют и сырья

Суверенные 10-летние облигации региона EMEA – стран Европы, Ближнего Востока, Африки демонстрировали разнонаправленную динамику. В доходности выросли государственные облигации Швеции (на 10 б.п. до 0,59%) на фоне проходивших аукционов по размещению векселей и бондов страны. Доходность облигаций Германии (YTM 0.23%) как и французских бумаг набирает спекулятивный темп роста. Спекулятивный, поскольку инвесторы остро реагируют на приближение президентских выборов во Франции и любые новости, связанные с кандидатами в президенты страны. К тому же парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября.

На фоне роста вероятности увеличения процентной ставки ФРС США в марте до 86% против 80% днём ранее и сопутствующих заявлений региональных глав ФРС, рыночное сообщество всё больше будет отдавать предпочтение американским активам. Поскольку рост ставки поднимет доходности всех долговых активов в долларах. К тому же долларовая ставка LIBOR 3M подросла на 1б.п. до 1,06%, что тоже выгодно инвесторам по сравнению с отрицательными ставками в евро.

Единая европейская валюта по отношению к доллару ослабевала всю сессию до 1,051, затем немного скорректировалась. Во второй половине дня британский фунт ослаб к евро до 1,166, тогда как утром был на отметке 1,174. Поводом послужили заявления премьера Великобритании о запуске в текущем месяце процесса по выходу из ЕС (Brexit). Сегодня данная валютная пара стабилизируется

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