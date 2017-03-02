Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается восходящая коррекция до 1,0570

В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Последние выступления трёх представителей ФРС США (Патрик Харкер, Роберт Каплан, Джон Уильямс) вернули на повестку дня вопрос о повышении ставки в марте.

Фьючерсы на ставки по федеральным фондам на CME закладывают 66%-е повышение в текущем месяце. Рост доходности американских облигаций вызвал усиление спроса на доллар. Курс евро снижался до 1,0514. В качестве сдерживающих факторов ослабления евро выступил рост индекса евро и доходности 10-летних немецких облигаций на 36,05%, до 0,283%.

В среду после восходящей коррекции до 1,0572 курс вернулся к уровню 1,0528. На четверг по межрыночному и техническому анализам получается неопределённая картина. Учитывая ожидания трейдеров, что ФРС США может поднять ставки в марте, необходимо рассматривать ослабление евро по тренду. Сегодня циклы и паттерны сигнализируют о коррекции курса евро до 1,0570 к закрытию дня.

Вероятно, укрепление евро начнётся от уровня 1,0521. Может быть и от 1,0514. Пробой трендовой линии будет указывать на правильный выбор факторов, влияющих на динамику валютной пары. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0521, максимум – 1,0570, закрытие – 1,0560.

В 11:15 мск в Швейцарии выйдут данные по объему розничных продаж за январь.

В 12:30 мск в Великобритании опубликуют индекс PMI в строительном секторе за февраль.

В 13:00 мск в еврозоне обнародуют оценку индекса потребительских цен за февраль, оценку базового индекса потребительских цен за февраль, индекс цен производителей за январь, уровень безработицы за январь.

В 15:30 мск в США выйдет количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль.

В 16:30 мск в Канаде станет известно изменение ВВП за декабрь. В США выйдет число первичных заявок на пособие по безработице за 20-26 февраля.

В 21:00 мск в Канаде выступит заместитель управляющего банка Канады Тимоти Лейн.

Владислав Антонов, аналитик

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