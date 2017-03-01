ГК Forex Club: НЕФТЬ: цены оказались в самом узком диапазоне за 13 лет

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в среду утром 1 марта по мере того как участники рынка ждут данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США за прошлую неделю.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 10.00 по московскому времени снижались на 0,2% до 556,34 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке также дешевел на 0,3% до 53,82 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания данные по коммерческим запасам из США. В феврале они постоянно росли, но сейчас, ближе к сезону отпусков в США, эта тенденция может смениться на противоположную. Есть неплохие шансы, что отчет может поддержать цены в краткосрочной перспективе. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg медиана прогнозов находится на уровне +1,5 миллиона баррелей.

В долгосрочной перспективе все остается неизменным. С одной стороны ОПЕК сокращает добычу согласно договоренностям. С другой, сланцевые компании в США наращивают добычу. Представители ОПЕК провели в последнее время несколько вербальных интервенций, но они не сильно впечатлили участников рынка. Трейдеры хотят фактических решений, а не обещаний и заверений. Встреча картеля пройдет в начале мая. Ну, а пока, в феврале месяце диапазон колебаний Brent был самым низким за 13 лет.

Если данные по запасам сегодня окажутся слабыми, они могут вывести рынок из равновесия на короткий промежуток времени, но учитывая, что впереди сезон повышенного спроса на бензин, это вряд ли может стать причиной формирований устойчивых долгосрочных трендов. Наоборот падение откроет возможности для покупок на низких уровнях.

Мы полагаем, что Brent продолжит колебаться в диапазоне 55-60 долларов за баррель до тех пор, пока не начнут поступать новые вводные о судьбе соглашения по сокращению добычи.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика