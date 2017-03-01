Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в середине недели в рамках 2020-2055 пунктов

Российский рынок акций начал первый весенний торговый день подъемом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%, спросом пользуются бумаги «Русала» и «Сбербанка». Под давлением торгуются акции «Башнефти» и «Медахолдинга».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с повышением. Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,37 (-0,3%). Согласно наблюдениям Американского института нефти, запасы черного золота на прошлой неделе выросли на 2,5 млн баррелей. Вечером схожий отчет представит Минэнерго США. Ожидается, что его статистика подтвердит растущий тренд в индикаторе.

Евро/доллар слегка снижается утром в среду. Основные торги идут вокруг 1,0530. Комментарии Дональда Трампа, президента США, оказались нейтральными и не дали рынку ровным счетом никаких ориентиров и зацепок в вопросе реформирования налоговой сферы и бюджета. Фокус внимания перемещается на Федрезерв и его вероятные шаги по процентной ставке.

Российский рубль в среду торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,44 руб. (+0,2%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня – 57,90-58,85 руб.

Индекс ММВБ проторгуется в середине недели в рамках бокового диапазона с границами 2020-2055 пунктов.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию опубликовало финансовую отчетность МСФО по итогам 2016 года. Чистая прибыль агентства составила 13,7 млрд руб. и выросла на 60%. Согласно отчетности, рентабельность собственных средств достигла 9,9% по сравнению с 6,6% за 2015 год. Портфель ипотечных активов вырос на 6,4% и достиг 272,1 млрд рублей. Рост чистой прибыли обусловлен снижением стоимости риска по ипотечным закладным.

1 марта финансовые результаты по МСФО за 2016 год опубликуют «Интер РАО», Evraz и «Черкизово». Годовую отчетность по РСБУ опубликует ТГК-1.

Темпы роста ВВП за 4 квартал 2016 года представит Австралия. КНР опубликует индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Аналогичные индексы представят Германия, Россия, Швейцария, Италия, Франция, ЕС, Великобритания, Канада и США.

Статистику по инфляции обнародуют в Германии. Решение по процентной ставке объявит Банк Канады. Данные по коммерческим запасам сырой нефти будут опубликованы в США.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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