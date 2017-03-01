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mfd.ruАналитикаКомментарии1 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": рынок откроется на мажорной ноте
сегодня
10:14

Банк "Глобэкс": рынок откроется на мажорной ноте

Мы прогнозируем, что рынок откроется ростом по индексу ММВБ благодаря позитивному внешнему фону. Азиатские фондовые индексы укрепляются на фоне хорошей макростатистики по индексу обрабатывающей промышленности Китая. Рост цены на нефть позволит рублю подорожать к доллару и евро. В течение дня цена нефти вряд ли скорректируется вниз, поскольку прогнозы по запасам сырой нефти небольшие (+2,5 млн барр.) по сравнению с прошлыми данными (10-14 млн барр.), при том, что операционная загрузка НПЗ увеличилась.

Отметим, что в феврале индекс ММВБ продемонстрировал снижение на 8,5% до 2035 пунктов. Мы связываем это со снижением позитивных ожиданий инвесторов, касающихся снятия санкций с России в обозримом будущем. По крайней мере новостной фон не способствует этому. Мы ожидаем, что в марте индекс ММВБ продемонстрирует консолидацию.

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