ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,1%

Американские индексы во вторник снизились после пересмотра данных о ВВП и в ожидании выступления президента США Д.Трампа. S&P 500 потерял 0,26%, Dow Jones – 0,12%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – 0,62%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут. S&P 500 увеличился на 0,19%, Dow Jones прибавил на 0,13%, Nasdaq подорожал на 0,12%.

Нефтяные котировки во вторник снизились на фоне. Brent подешевела на 0,61% до $55.59, а WTI – на 0,07% до $54.01. Сегодня нефтяные котировки слабо растут в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю. Brent подорожала на 0,16% до $56.60, а WTI – на 0,06% до $54.04 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправленно. Алюминий подешевел на 0,10%, медь прибавила 0,54%, никель снизился на 0,14%. Азиатские рынки в среду растут на укреплении доллара и сильных статданных из КНР. Nikkei225 вырос на 1,5%, KOSPI прибавил 0,3%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – 0,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные о запасах нефти, бензина и дистиллятов за прошедшую неделю, а также о личных доходах и расходах населения за январь. ФРС США обнародует региональный экономический обзор Beige Book. В Японии, Китае, Италии, Франции, Германии и Еврозоне в целом будет опубликован индекс деловой активности в промышленности. Кроме того, в Германии обнародуют данные о безработице, а также индекс потребительских цен. В России Интер РАО, Черкизово, Evraz опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. ТГК-1 и Интер РАО – финансовую отчетность по РСБУ за 2016 год. В Газпроме состоится совет директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о реализации дивидендной политики на 2017-19 гг.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,1%

Другая аналитика