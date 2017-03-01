Открытие Брокер: Российский рынок может попытаться отыграть часть потерь

По итогам торгов 28 февраля индекс ММВБ снижался на 1,01% до 2035,77 пт., а РТС — на 1,60% до 1099,46 пт. Российские инвесторы теряют одну надежду за другой. Новая администрация США не торопится налаживать отношения с Москвой. Плюс к этому постоянно поступают сигналы о том, что никаких повышенных дивидендов от госкомпаний не будет. В начале недели обвалился сектор электроэнергетики на предложениях Минэнерго ограничить дивиденды «Россетей», но обвал в секторе был столь сильным, что во вторник некоторые бумаги устроили ралли наоборот: «Интер РАО» (+9,7%), «ФСК ЕЭС» (+3,88%), «Русгидро» (+2,28%), «Россети» (+2,01%). «Газпром» (-0,79%) на Дне Инвестора в Сингапуре также поддержал идею о целесообразности сохранения планки дивидендных выплат на уровне 25%. Наиболее сильное падение показали бумаги: «КАМАЗ» (-3,65%), «Аптеки 36,6» (-3,53%), «ФосАгро» (-3,26%), привилегированные «Татнефть» (-3,15%). Продолжили снижаться акции угольных компаний на фоне завершения отопительного сезона в Азии: «Распадская» (-2,09%), «Кузбасская топливная компания» (-0,78%). Если говорить с позиции технического анализа, то индекс ММВБ выполнил программу минимум на текущую коррекцию. На рубеже 2030 пунктов начали заметно расти объёмы торгов, что говорит о частичном закрытии коротких позиций. Возможно, что от этого уровня состоится отскок в зону 250-280 пунктов, но это не снимет вероятность дальнейшей ликвидации достижений ралли Трампа, тем более, что последний не вспомнил об РФ в своём первом выступлении перед Конгрессом. На валютном рынке ситуация была предсказуемой. Спрос на отечественную валюту начал снижаться, что выразилось в падении ставок МБК и самом ослаблении рубля против конкурентов. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ на 35 млрд рублей, но вряд ли они обеспечат рубль сильной поддержкой.

Торги в США завершились снижением индексов. Инвесторы, естественно, ожидали речь Д. Трампа, но и не смогли игнорировать поступающую статистику. ВВП в IV квартале вырос на 1,9% при ожиданиях 2,1%. Между тем, Чикагский PMI взлетел до 57,4 при ожиданиях 53,0, а индекс потребительской уверенности Conference Board подрос до 114,8 при ожиданиях 111,0. Иными словами, более оперативная статистика говорит о том, что у ФРС нет поводов откладывать повышение ставки. Однако главное событие дня всё же случилось за пределами торговой сессии. Д. Трамп, выступая перед Конгрессом, вновь обещал поставить под контроль вопросы эмиграции, включая строительство стены между Мексикой и США. Он призвал Конгресс к единству по вопросу отмены Obamacare. Трамп почти не вспоминал о России и больше сосредоточился на внутренних проблемах. Естественно, он предложил программу строительства и модернизации инфраструктуры на $1 млрд, но вновь не смог детализировать свой план. Главным лозунгом выступления стал принцип модернизации Америки: “Buy American, hire American”. Или, если говорить по-русски, то принцип Д. Трампа будет заключаться в том, чтобы американцы покупали американское и нанимали на работу американцев. Если говорить о самых активных бумагах, то картина рынка выглядела следующим образом: Walmart (-1,13%), Coca-Cola (+0,7%), Apple (+0,04%), JPMorgan (+0,21%), Bank of America (+0,45%), Ford Motor (-1,03%), Chevron (+0,67%), Exxon Mobil (-0,27%), Pfizer (-0,47%). Рынок снизился незначительно, но страх оказался сильней. Индекс VIX подскочил на 6,87% до 12,92. По итогам дня DJIA снижался на 0,12% до 20812,24, S&P 500 — на до 0,26% 2363,64.

Азиатские инвесторы также не обнаружили обилия деталей в плане Трампа, что обеспечило преимущество продавцов над покупателями в Азии. Впрочем, йена слабела до 113,4 за доллар и смогла обеспечить поддержку японским акциям. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в интервью CNN, что условия для повышения ставки заметно улучшились с момента избрания Д. Трампа. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств подскочила до 2,422%, а уровень ожиданий повышения ставки в марте подрос до 62%. Между тем, в Азии было достаточно много статистики для реакции. ВВП Австралии в IV квартале подрос на 2,4% при ожиданиях 1,9%, а за квартал — на 1,1% при ожиданиях 0,7%. Китайский PMI подрос до 51,6 пункта при ожиданиях 51,3 пункта, но в сфере услуг индекс снизился до 54,2 с 54,6. Неофициальный PMI CAIXIN КНР подрос до 51,7 пункта при ожиданиях 51,8 пункта, что оказалось лучше, чем показатель в январе, когда он был на уровне 51,0. Кроме того, стоит отметить отсутствие жёсткой позиции в отношении Китая в речи Д. Трампа. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3249,39 (+0,24%), Nikkei 225 — 19398,90 (+1,46%).

Нефть пыталась расти, хотя данные API не говорят об этом однозначно. Согласно статистике отраслевого института, коммерческие запасы в США выросли на неделе, завершившейся 24 февраля, на 2,5 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал ожидания роста на 2,1 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,8 млн бар., а дистиллятов — сократились на 3,7 млн бар. На золотом направлении почти без перемен, хотя котировки снижались в рамках азиатской сессии под давлением крепкого доллара. Между тем, резервы SPDR Gold Trust пока не смогли отреагировать на речь Д. Трампа и остались на уровне 841,17 тонн. К 9:00 (мск) контракт нефти Brent составил $56,59 (+0,14%), WTI — 54,05 (+0,07%), золото торговалось на уровне $1244,6 (-0,74%), медь — $6019,74 (+0,61%), никель — $10975 (-0,05%), палладий — $773,5 (+0,23%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 101,58. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,056 (-0,19%), GBP/USD — $1,237 (-0,04%), USD/JPY — 113,43 (+0,58).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) будут обнародованы данные по безработице в Германии, а также индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (до этого выйдут показатели по отдельным странам), в 12:30 (мск) — индекс деловой активности в производственной сфере Великобритании, в 16:00 (мск) — инфляция в Германии, в 16:30 (мск) — доходы и расходы американцев, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в производстве США от Markit, в 18:00 (мск) — расходы на строительство в США, а также индекс ISM США в производственной сфере, в 18:00 (мск) — Банк Канады примет решение по ставке, в 18:30 (мск) — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 21:00 (мск) ожидается выступление главы ФРБ Далласа Р. Каплана, а в 22:00 (мск) будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, которая даст представление о том, как видят экономическое развитие в регионах США. Российский рынок может попытаться отыграть часть потерь. Как минимум, РФ не была названа в качестве главной угрозы США в речи Д. Трампа. В остальном, нефть вновь стабильно торгуется выше $56 за баррель. Индекс ММВБ также оказался технически перепроданным, что позволяет рассчитывать на небольшой отскок. С другой стороны, иллюзий относительно действий новой администрации США больше нет, и это позволяет говорить о полной ликвидации достижений рынка во время Ралли Трампа. Плюс к этому уже не остаётся каких-либо надежд на то, что госкомпании РФ будут выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов.

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