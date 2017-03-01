Альпари: Рубль дорожает к доллару три месяца подряд

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 23,50 коп. (+0,4%), до 58,28 руб., курс евро – на 31,00 коп. (+0,5%), до 61,77 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-11,90%), евро/рубль – 296,4 млн евро (+174,19%).

Центральный банк России с 1 марта повысил официальный курс доллара США на 2,56 коп., до 57,9627 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,3883 руб., что выше предыдущего дня на 13,14 коп.

Накануне торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. На фоне роста цен на нефть марки Brent до $56,62 курс доллара снижался до 57,83 руб., курс евро – до 61,21 руб. Неспособность цены продвинуться к уровню $57 за баррель спровоцировала покупателей закрывать длинные позиции. После повышения нефтяных котировок на 1,40% нефть подешевела на 1,8% до $55,60. Вслед за нефтью курс доллара вырос до 58,51 руб., курс – до 62,13 руб.

Поскольку нефть находится в боковом тренде с начала года, трейдеры использовали нижнюю границу ($55,70) сужающегося диапазона для открытия новых спекулятивных длинных позиций. К закрытию торговой сессии покупатели смогли отыграть большую часть понесенных потерь и вернуть цену к уровню $56,15.

Перед выступлением американского президента Дональда Трампа курс доллара от дневного максимума снизился до 58,29 руб., курс евро – до 61,77 руб. Американская валюта за месяц снизилась на -3,22%. Рубль против доллара закрывается ростом третий месяц подряд.

Сегодня, 1 марта, баррель Brent стоит $56,58 (+0,15%). Торги на Московской бирже откроются незначительным снижением по доллару США и евро. Поскольку нефть осталась торговаться выше $56,25 после публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти, то по курсу доллара ожидается снижение в район 57,87 руб., по евро – 61,25 руб.

Согласно последним данным, запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина за тот же срок выросли на 1,84 млн баррелей, дистиллятов снизились на 3,73 млн баррелей. Аналогичный отчет сегодня опубликует Минэнерго США.

Рубль лишился поддержки от налогового периода, но днём получит её от Минфина РФ. В среду ведомство на аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб. В речи Дональда Трампа не было деталей по налоговым реформам, поэтому доллар отступил, нефть подорожала.

Владислав Антонов, аналитик

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