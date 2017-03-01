ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Ждем данных от EIA, а пока в фокусе Газпром

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки совершали лишь небольшие колебания, которые можно пытаться связать с выходящими данными. По вышедшим данным API запасы нефти и бензина в США выросли за неделю к 24 февраля на 2,5 mb. (Запасы в Кушинге: +0,544 mb, запасы бензина: +1.84 mb, запасы дистиллятов: -3.73 млн. баррелей). По прогнозам аналитиков запасы сырой нефти выросли на 3 mb. Так что вновь будет интересным узнать реальные цифры, которые сегодня опубликует EIA. Пока можно констатировать, что за прошедшие сутки итоговые изменения цены нефти совсем незначительны, да и среднесрочно цены остаются в рамках бокового дрейфа.

По ценам газа колебания сильнее. Окончание зимы будет расставлять свои акценты в динамику потребления, а также в динамику цен. Так, цены на газ в США находятся на минимальных отметках с начала года и примерно на уровнях весны прошлого года. Но этих минимумов оказывается недостаточно для того, чтобы поставлять конкурентный газ на заокеанские рынки. Так, стало известно, что по факту американский газ в Японии оказывается самым дорогим из всех ее поставщиков. В Европе американский газ тоже не может конкурировать по ценам с российским газом. Хотя в Старом Свете продолжаются контригры противодействия новым маршрутам поставок газа из России. Между тем доля Газпрома на рынке Европы достигла очень внушительных 34%. Наступающий март - последний относительно холодный месяц еще будет расставлять свои акценты в пристрастиях потребителей. Особенно напряженной складывается ситуация на Украине, где запасы в ПХГ находятся на исторически минимальных отметках. Несмотря на активные реверсные поставки газа из Европы, еще возможный холод может просто заставить наших соседей начать «заимствования» из транзитных газовых поставок.

Газпром провел презентацию для инвесторов, где сообщил много интересного о своем текущем состоянии и планах на будущее. Самым интересным для нас является его готовность выплачивать своим акционерам до 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, если такое решение будет принято российскими властями. Руководство компании не один раз заявляло, что не намерено снижать уровень дивидендных выплат по сравнению с предыдущими годами, даже несмотря на экономическую ситуацию в стране. Так что возросли резоны для покупки акций компании по снизившимся ценам.

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