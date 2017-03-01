ИК Финам: Утром ожидается боковик по ММВБ и ослабление рубля

В среду утром, незадолго до открытия торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит позитивным. Так, фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,27%. В ходе своего обращения к конгрессу США Трамп попросил одобрить план развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Китайский фондовый индекс CSI300 прибавляет 0,46%. Индекс деловой активности в промышленности Caixin КНР в феврале составил 51,7 пунктов, что гораздо выше ожиданий. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,49%.

Несмотря на заявления Трампа, нефть дорожает всего в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $56,62, а WTI котируется вблизи $54,06. Вчера поздно вечером вышли предварительные оценки запасов углеводородов в США от API. Запасы сырой нефти прибавили 2,5 млн барр. Также негативное влияние на котировки оказывает рост индекса доллара.

Учитывая сформировавшийся положительный внешний фон и общую перепроданность, индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх. Впрочем, вряд ли это произойдет сегодня утром. Вчера в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял более 0,2%, и пока можно рассчитывать разве что на боковое движение. Среди корпоративных событий стоит отметить запланированные на сегодня публикации годовых отчетностей по МСФО за 4 квартал у Интер РАО, Evraz и Черкизово. Также результаты по РСБУ представит ТГК-1. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне недавно пройденного пика выплат в рамках очередного налогового периода и предстоящих в марте значительных платежей по внешнему долгу.

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