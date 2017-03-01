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mfd.ruАналитикаКомментарии1 марта 2017 г.ИнстаФорекс: Доллар готовится к тестированию со...
сегодня
09:46

ИнстаФорекс: Доллар готовится к тестированию сопротивления 58,50 руб.

После скромного укрепления в начале недели, рубль на старте недели, рубль уступил позиции своим конкурентам. Валюта послушно отыгрывала продажи в сырьевом сегменте, где Brent в моменте уходила в район 55,60 долл./барр. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,4% и 0,5%, до 58,40 руб. и 62 руб. соответственно.

Наша валюта лишилась поддержки со стороны налогового периода и снова сконцентрировалась на поведении нефтяных котировок. Баррель Brent отметился на минимумах 17 февраля, хотя впоследствии вернулся на исходные позиции. На рынке «черного золота» сейчас нет значимых факторов, способных вытолкнуть котировки из текущего диапазона. Данные Американского института нефти, отразившие рост запасов углеводородов на 2,5 млн баррелей, не повлияли на динамику Brent, поскольку прирост оказался меньше прогнозов на уровне 2,9 млн. баррелей.

Сегодня Минэнерго представит официальный релиз, и если объемы запасов увеличатся не более чем на 3 млн баррелей, котировки, вероятно, снова проигнорирует отчет. Баррель скорее сосредоточится на динамику USD, который также будет задавать тон в паре доллар/рубль. Если выступление Трампа вдохновит валюту на новые подвиги, пара уже на открытии торгов протестирует сопротивление в районе 58,50 руб. и далее нацелится на уровень 59 руб.

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